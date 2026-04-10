Nawet kilkanaście balonów przemytniczych mogło wlecieć do Polski. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski, balony zauważono w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim

Jeden z balonów zauważonych przez słuchacza RMF FM w Szczecinowie w powieci ełckim / Gorąca Linia RMF FM

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Według ustaleń Piotra Bułakowskiego, balony przemytnicze zostały zauważone w okolicach Ełku, Giżycka oraz Bartoszyc w woj. warmińsko-mazurskim.

Warmińsko-mazurscy policjanci dodają, że balony przemytnicze zauważono również w pobliżu Olecka.

W woj. podlaskim balon przemytniczy ujawniono w miejscowości Łopusze. Zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło o godz. 6:00 rano. Przypominamy i apelujemy o ostrożność! W przypadku zauważenia podejrzanych pakunków, w szczególności balonów z podczepionym ładunkiem, nie zbliżaj się do nich i nie dotykaj ich. Takie obiekty mogą być wykorzystywane do przemytu i stanowić realne zagrożenie - mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Nie ma jeszcze informacji, czy wszystkie już wylądowały. To jasne czasze z czarnym pakunkiem nielegalnych papierosów.

Każdy balon zazwyczaj wyposażony jest też w odbiornik GPS, aby tak zwani kurierzy mogli zlokalizować i odebrać kontrabandę.

Sprawą zajmuje się policja.

Jeden z przemytniczych balonów, które dziś wleciały do Polski / KPP Siemiatycze / Policja








