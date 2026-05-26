Do poważnego incydentu doszło we wtorek rano w zakładzie Nippon Dynawave Packaging w Longview w stanie Waszyngton. W wyniku rozszczelnienia zbiornika z substancją chemiczną zginęła co najmniej jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych - informuje ABC News. Ranni zostali przetransportowani do szpitali. Nie wiadomo, jak rozległe są ich obrażenia.

We wtorek, około godziny 7:15 rano czasu lokalnego, w zakładzie Nippon Dynawave Packaging w Longview doszło do rozszczelnienia zbiornika zawierającego tzw. "white liquor" - substancję chemiczną wykorzystywaną w przemyśle papierniczym. Początkowo służby informowały o eksplozji, następnie o implozji, by ostatecznie potwierdzić, że doszło do rozszczelnienia zbiornika.

W wyniku incydentu rannych zostało kilkanaście osób, z czego część doznała poparzeń chemicznych. Poszkodowani zostali przewiezieni do okolicznych szpitali, w tym do specjalistycznych ośrodków leczenia oparzeń w Portland - podaje ABC News.

Szpital PeaceHealth St. John Medical Center w Longview poinformował o przyjęciu dziewięciu pacjentów, z których jeden zmarł, sześciu jest w stanie stabilnym, a dwóch zostało przetransportowanych do innych placówek.

Nie ma zagrożenia dla mieszkańców?

Władze podkreślają, że nie ma obecnie zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Mimo to apelują o unikanie rejonu zakładu ze względu na trwające działania służb ratunkowych i śledczych. "Służby pozostają na miejscu i prowadzą działania wyjaśniające oraz zabezpieczające teren" - przekazano we wspólnym oświadczeniu lokalnych władz i firmy Nippon Dynawave Packaging.

Nippon Dynawave Packaging to zakład produkujący masę celulozową i opakowania, położony na granicy stanów Waszyngton i Oregon, w pobliżu rzeki Kolumbia. Przyczyny rozszczelnienia zbiornika są obecnie wyjaśniane przez odpowiednie służby.