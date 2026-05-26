Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga skierowała do sądu dwa wnioski o tymczasowy areszt wobec osób podejrzanych o wywoływanie fałszywych alarmów bombowych - poinformowało TVN24. Sprawa dotyczy m.in. zgłoszeń dotyczących Jarosława Kaczyńskiego, siedziby TV Republika oraz mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.

Wnioski o areszt po fali fałszywych alarmów. Zatrzymano dwie osoby

W ostatnich dniach służby ratunkowe interweniowały w kilku miejscach w związku z fałszywymi zgłoszeniami o zagrożeniu życia. W sobotę, 23 maja, straż pożarna siłowo weszła do mieszkania w Gdańsku należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Kilka dni wcześniej podobne alarmy dotyczyły mieszkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza.

W związku ze sprawą zatrzymano dwie osoby - podaje TVN24. Prokuratura skierowała do sądu dwa wnioski o tymczasowy areszt. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ już zastosował areszt wobec jednej z osób, a drugi wniosek jest rozpatrywany. Policja najprawdopodobniej ustaliła sprawców także w sprawie alarmu dotyczącego mieszkania matki prezydenta.

Według informacji TVN24, na obecnym etapie śledztwa nie ma potwierdzenia, by za fałszywymi alarmami stały rosyjskie służby specjalne. Śledczy nie wykluczają jednak żadnego scenariusza i prowadzą dalsze czynności.



