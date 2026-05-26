​Jan Dogrogowski, kapitan wycieczkowca, na którym wykryto ogniska hantawirusa, rozpoczął kwarantannę w Polsce. Informacje te potwierdził w Głównym Inspektoracie Sanitarnym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

MV Hondius / ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP / PAP

Kapitan statku MV Hondius został bezpiecznie sprowadzony do kraju w niedzielę w godzinach wieczornych przez Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej - wynika z informacji, jakie uzyskał nasz dziennikarz.

Celem oceny stanu zdrowia został przyjęty do Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, gdzie przeszedł szczegółowe badania.

We wtorek (26 maja) w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny wykonano kolejny, czwarty test na obecność hantawirusa. Wynik tego testu jest ujemny. Kapitan nie wykazuje żadnych objawów chorobowych.

Kapitan Hondiusa na kwarantannie do 21 czerwca

Zgodnie z procedurami nadzorowanymi przez Inspekcję Sanitarną i zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia kapitan został objęty kwarantanną, która potrwa do 21 czerwca. Inspekcja Sanitarna zapewnia, że codziennie weryfikuje stan zdrowia kapitana.

Równocześnie nadzorem epidemiologicznym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wciąż objęta jest czwórka obywateli Polski, którzy mogli mieć kontakt z pasażerami wycieczkowca. Cała czwórka też czuje się dobrze.

Hantawirus Andes

Hantawirus Andes to groźny patogen występujący w Ameryce Południowej, przenoszony głównie przez gryzonie. Zakażenie może prowadzić do ciężkich powikłań, a nawet śmierci. Szybkie ustalenie źródła infekcji jest kluczowe dla zapobiegania kolejnym przypadkom zachorowań.