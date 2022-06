​Na terenie jednego z byłych kompleksów wypoczynkowych w gminie Mińsk Mazowiecki, policjanci dotarli do upojonej alkoholem grupy młodych osób. Z trójką nastolatków nie było żadnego kontaktu, czuć było od nich silną woń alkoholu, dławili się wymiocinami. Mundurowi udzielili nieletnim pierwszej pomocy i wezwali służby medyczne. Na miejscu był jeszcze jeden nastolatek, również po spożyciu alkoholu. Wszystkie cztery osoby trafiły do szpitali. Funkcjonariusze apelują do rodziców młodych osób o zwiększenie nadzoru nad swoimi dziećmi, zwłaszcza teraz przed zbliżającymi się wakacjami - czasem beztroski, odpoczynku i zabawy.

Służby udzielają pomocy nietrzeźwym nieletnim / KPP Mińsk Mazowiecki / Policja Informację o nastolatkach, z którymi trudno było nawiązać kontakt przekazała policji kobieta, która przechodziła drogą położoną na terenie byłego kompleksu wypoczynkowego. Zauważyła, że młode osoby leżą na trawie i nie reagują na jej okrzyki. Mundurowi natychmiast pobiegli w tamto miejsce. Znaleźli dwie nastolatki leżące w trawie, z którymi nie było żadnego kontaktu, nie reagowały na polecenia, czuć było od nich silną woń alkoholu, nastolatki dławiły się wymiocinami. Mundurowi udzielili nieletnim pierwszej pomocy i wezwali służby medyczne. Na widok funkcjonariuszy dwie osoby zaczęły uciekać. Jedna z nich wbiegła do zbiornika wodnego, przewróciła się i zaczęła się topić. Policjant wskoczył za nią i udzielając pomocy, wyciągnął na brzeg. W tym czasie funkcjonariuszka znalazła kolejnego nietrzeźwego nieletniego - podał podkomisarz Marcin Zagórski z KPP w Mińsku Mazowieckim. Służby udzielają pomocy nietrzeźwym nieletnim / KPP Mińsk Mazowiecki / Policja Po przyjeździe ratowników medycznych, cztery młode osoby zostały zabrane do szpitali. Policjanci ustalili dwóch następnych nieletnich, którzy mieli przebywać razem z zatrzymaną grupą. Mundurowi pojechali pod jedną z posesji w gminie Mińsk Mazowiecki, gdzie przebywała ta dwójka. Również czuć było od nich woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało niemal promil alkoholu we krwi. Zostali przekazani rodzicom. W sumie funkcjonariusze ustalili 4 dziewczyny i 2 chłopaków w wieku 14 i 15 lat, którzy spożywali alkohol. Ich zachowaniem zajmie się teraz Sąd Rodzinny. Policjanci apelują do rodziców młodych osób Funkcjonariusze przypominają rodzicom nastolatków o konieczności zwiększenia nadzoru nad swoimi dziećmi. Zwłaszcza teraz, kiedy zbliżają się wakacje - czas odpoczynku zabawy i beztroski. Niech ten okres minie bezpiecznie i bez niepotrzebnych kłopotów. Aby tak się stało, rodzice muszą wiedzieć, gdzie i z kim przebywa ich dziecko. Rozmawiajcie z młodzieżą, jak spędza czas, co planuje robić w wolne dni. Takie zainteresowanie ze strony opiekunów może przyczynić się do większej ostrożności nastolatków i właściwego zachowania. Zobacz również: Akcja wydobycia niewybuchu z Jeziora Mikołajskiego. Ewakuacja mieszkańców

