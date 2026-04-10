Podczas przebudowy ulicy Okrzei w Warszawie robotnicy natrafili na ludzkie szczątki. Odkrycie może wskazywać na istnienie dawnego, przykościelnego cmentarza z XVII wieku. Prace zostały natychmiast wstrzymane, a znalezisko zabezpieczyła prokuratura.

/ Zarząd Dróg Miejskich Warszawa /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl.



Kości znaleziono tuż pod chodnikiem przy ul. Okrzei w Warszawie. O znalezisku powiadomiono policję, a szczątki zabezpieczyła prokuratura.

"Inwestycja objęta jest nadzorem archeologicznym, jednak to odkrycie spowodowało, że tryb nadzoru już nie wystarczy. Konieczne będą dokładne badania archeologiczne. Musimy sprawdzić, co kryje się pod świeżo rozkopaną nawierzchnią" - poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

Trop prowadzi do dawnego cmentarza

Odkrycie może być związane z dawnym cmentarzem przykościelnym, który funkcjonował tu przez dwa wieki.

"Trop prowadzi do nieistniejącego już dziś miasteczka i przykościelnego cmentarza, który zniknął przykryty kolejnymi warstwami miejskiej zabudowy" - przekazał ZDM.

W XVII wieku na tym terenie znajdował się kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, a wokół niego cmentarz, szkoła i szpital parafialny.

Archeolodzy jeszcze nie odnaleźli przedmiotów, które pozwoliłyby precyzyjnie datować pochówki.

"Jeżeli okaże się, że natknęliśmy się na XVII-wieczny cmentarz, prace w tym miejscu będą musiały zostać wstrzymane do czasu przeprowadzenia dokładnych badań archeologicznych. Na razie za wcześnie, by stwierdzić, ile mogą potrwać takie badania" - informują drogowcy.

Prace budowlane będą kontynuowane na innych odcinkach ulicy.



Odkrycie przy ul Okrzei przypomina o historii Skaryszewa - najstarszego miasteczka na prawobrzeżnej Warszawie, które zostało wchłonięte przez Warszawę pod koniec XVIII wieku. Dziś o jego istnieniu przypominają jedynie nazwy Parku Skaryszewskiego i ulicy Skaryszewskiej.



