​SUV Jaguar E-Pace oraz Land Rover skonfiskowane pijanym kierowcom trafiły do policyjnej floty samochodów służbowych - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Policja złożyła do sądu 111 wniosków o przejęcie pojazdów zabezpieczonych od początku roku. Do tej pory sądy orzekły przepadek dziewięciu samochodów.

Jakie jeszcze pojazdy trafiły do Policji?

Poza Jaguarem E-Pace oraz Land Roverem policjanci uzyskali jeszcze Volkswagena Passata, Hondę Civic, dwie KIA Ceed, dwie Dacie Sandero oraz jedną Skodę Fabię - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Tych samochodów będzie jednak więcej. W sądach wciąż jest jeszcze ponad 100 wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów mechanicznych na rzecz policji.

Ile samochodów zabrano od początku roku pijanym kierowcom?

Policjanci zajęli tymczasowo 2046 pojazdów. Do czasu orzeczenia przez sąd przepadku tych pojazdów, trafiły na parkingi policyjne - w sumie chodzi o niespełna 700 samochodów. Wiele więcej, prawie 1400, jest na przechowaniu u tak zwanych "osób godnych zaufania".

Samochód (lub jego równowartość) tracą osoby, które prowadząc pojazd, mają powyżej 1,5 promila alkoholu w organizmie. Z takimi konsekwencjami trzeba się liczyć również, gdy spowoduje się wypadek, mając powyżej 1 promila.