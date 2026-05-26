Poważny wypadek w Przemyślu - karetka pogotowia zderzyła się z samochodem osobowym. Jedna osoba zginęła, a dwóch rannych ratowników trafiło do szpitala.
We wtorek rano karetka pogotowia zderzyła się z samochodem osobowym w Przemyślu na Podkarpaciu.
Informację potwierdzili nam strażacy.
Na miejscu pracuje straż pożarna i policja - powiedział starszy brygadier Grzegorz Latusek, zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.
Niestety kierowca osobówki zginął na miejscu. Dwóch ratowników z karetki trafiło natomiast do szpitala.
W pobliżu miejsca zdarzenia mogą się tworzyć utrudnienia.
Pojazdy zderzyły się na skrzyżowaniu alei Solidarności z ul. Zadwórzańską w Przemyślu, to miejsce gdzie często dochodzi do wypadków.
