Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w kwietniu 2026 r. wyniosła 6,0 proc. Miesiąc wcześniej było to 6,1 proc.

Znamy najnowsze dane o bezrobociu w Polsce / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

GUS podał najnowsze dane o stopie bezrobocia w Polsce za kwiecień 2026.

Ilu bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach? Ilu nowych?

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szacował już wcześniej, że stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6,0 proc.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 934,3 tys. wobec 949,8 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 89,3 tys. wobec 99,6 tys. poprzednio.

/ Michał Czernek / PAP

Stopa bezrobocia BAEL

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w I kwartale 2026 r. wyniosła w Polsce 3,3 proc. wobec 3,2 proc. kwartał wcześniej i wobec 3,4 proc. w I kwartale 2025 r. - podał GUS.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w I kw. 2026 r. 58,7 proc. wobec 59,0 proc. w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 56,8 proc., wobec 57,1 proc. poprzednio.