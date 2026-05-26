Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w kwietniu 2026 r. wyniosła 6,0 proc. Miesiąc wcześniej było to 6,1 proc.

  • GUS podał najnowsze dane o stopie bezrobocia w Polsce za kwiecień 2026.
  • Ilu bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach? Ilu nowych?
  • Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szacował już wcześniej, że stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6,0 proc.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 934,3 tys. wobec 949,8 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 89,3 tys. wobec 99,6 tys. poprzednio. 

Stopa bezrobocia BAEL

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w I kwartale 2026 r. wyniosła w Polsce 3,3 proc. wobec 3,2 proc. kwartał wcześniej i wobec 3,4 proc. w I kwartale 2025 r. - podał GUS.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w I kw. 2026 r. 58,7 proc. wobec 59,0 proc. w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 56,8 proc., wobec 57,1 proc. poprzednio. 

Zobacz również: