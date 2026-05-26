Rosół to nie tylko zupa - to symbol polskiej gościnności, rodzinnych spotkań i wielowiekowej tradycji. Muzeum Pałacu w Wilanowie rozpoczęło właśnie projekt, który ma na celu wpisanie zwyczaju przygotowywania i podawania rosołu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Czy polski rosół dołączy do grona kulinarnych skarbów świata?

Czy polski rosół trafi na krajową listę dziedzictwa? / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Rosół od pokoleń towarzyszy Polakom podczas rodzinnych obiadów, świąt i ważnych uroczystości. Kojarzony z domem, troską i wspólnotą, stał się nieodłącznym elementem polskiej kultury.

Inicjatywa z Wilanowa

Muzeum Pałacu w Wilanowie rozpoczęło projekt "Tradycja rosołu w Polsce", którego celem jest wpisanie tej potrawy na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Inicjatywa ma przypomnieć, jak istotną rolę w historii i codzienności odgrywa polska kuchnia. "Kojarzy się z domem, troską, gościnnością i wspólnotą, dlatego rozpoczęliśmy działania na rzecz wpisania tradycji gotowania i podawania rosołu na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego" - tłumaczą organizatorzy.

Rosół w historii i kulturze

Historia rosołu w Polsce sięga setek lat. Przepis na "rosół polski" pojawił się już w pierwszej zachowanej polskiej książce kucharskiej z 1682 roku, napisanej przez Stanisława Czarnieckiego.

Od tego czasu rosół zyskał status jednej z najbardziej rozpoznawalnych potraw polskiej kuchni, obecnej zarówno na stołach dworskich, jak i w domach zwykłych Polaków.



Tradycje kulinarne coraz częściej uznawane są za ważny element dziedzictwa kulturowego i promocji kraju. Na prestiżowych listach UNESCO znalazły się już takie potrawy jak ukraiński barszcz, haitańska zupa Joumou czy tajska Tom Yum Kung.

Organizatorzy projektu są przekonani, że również polski rosół zasługuje na podobne wyróżnienie. "Wierzymy, że również polski rosół zasługuje na podobne wyróżnienie nie tylko jako potrawa, ale przede wszystkim jako część naszej historii, pamięci i rodzinnych tradycji" - zaznaczają.



Czy polski rosół trafi na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego? Decyzja należy do odpowiednich instytucji, ale już teraz projekt zyskuje szerokie poparcie wśród miłośników polskiej kuchni i tradycji.