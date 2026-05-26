W biurze byłego premiera Hiszpanii, Jose Luisa Zapatero, objętego śledztwem korupcyjnym, policja zabezpieczyła cenną biżuterię o wartości 30-50 tys. euro – poinformował w poniedziałek dziennik "El Pais". Funkcjonariusze znaleźli m.in. naszyjniki, zegarki i kolczyki w sejfie należącym do polityka. Zarekwirowano także dwa twarde dyski.
Śledczy podejrzewają, że biżuteria mogła być formą nielegalnego wynagrodzenia dla Zapatero za udział w aferze korupcyjnej związanej z pomocą finansową dla linii lotniczych Plus Ultra. W 2021 roku spółka otrzymała 53 mln euro wsparcia od rządu Pedro Sancheza. Zapatero utrzymuje, że zabezpieczone przedmioty to rodzinne pamiątki jego i jego żony.