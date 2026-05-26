Według ustaleń prowadzonego od kilku tygodni śledztwa były premier miał być kluczową postacią w siatce, która otrzymywała wsparcie finansowe m.in. z Wenezueli i prała pieniądze za pośrednictwem spółki w Dubaju. Zapatero oraz jego dwie córki mieli wspólnie otrzymać około 4 mln euro prowizji, z czego większość przeznaczono na zakup nieruchomości.

Były premier został wezwany przez Hiszpański Krajowy Sąd Karny i Administracyjny (Audiencia Nacional) do złożenia wyjaśnień 2 czerwca. Sprawa dotyczy m.in. handlu wpływami, prania pieniędzy, fałszowania dokumentów oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zapatero odrzuca wszystkie zarzuty, a w jego obronie w parlamencie wystąpił premier Pedro Sanchez, deklarując wiarę w niewinność byłego szefa rządu (Zapatero rządził w latach 2004-11).

W czwartek sąd nakazał zablokowanie rachunków bankowych Zapatero na kwotę blisko 491 tys. euro.