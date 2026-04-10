​W Pałacu Buckingham w Londynie otwarto największą w historii wystawę poświęconą modzie królowej Elżbiety II. Ekspozycja "Queen Elizabeth II: Her Life in Style" prezentuje około 300 elementów garderoby monarchini, z czego ponad połowa pokazywana jest publicznie po raz pierwszy. Wystawa obejmuje stroje z każdego dziesięciolecia życia królowej, od dzieciństwa aż po ostatnie lata jej panowania.

Największa wystawa mody królowej Elżbiety II otwarta w Pałacu Buckingham

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Wystawę opisał m.in. portal ABC News.

Elżbieta II, która zmarła w 2022 roku w wieku 96 lat, przez 70 lat panowania stała się ikoną stylu, znaną z wyrazistych kolorów, charakterystycznych kapeluszy i zawsze widocznych torebek. Jej obecność na pokazach mody, m.in. w pierwszym rzędzie podczas londyńskiego tygodnia mody w 2018 roku, oraz pojawienie się na okładce magazynu "Vogue" podczas Platynowego Jubileuszu, podkreślały jej wpływ na świat mody.

Kurator wystawy, Caroline de Guitaut, podkreśla, że stroje królowej miały fundamentalne znaczenie dla sukcesu brytyjskiego krawiectwa na arenie międzynarodowej. Wśród eksponatów znalazły się m.in. ubrania z dzieciństwa Elżbiety II, suknia ślubna, suknia koronacyjna oraz kreacje noszone podczas oficjalnych bankietów z udziałem światowych przywódców.

Wszystkie prezentowane stroje łączy dbałość o detale, elegancja i powściągliwość. Szczególną rolę odgrywa kolorystyka - zwraca uwagę w rozmowie z ABC News Caroline de Guitaut. Dzięki wyrazistym barwom królowa była zawsze widoczna podczas publicznych wystąpień, co pozwalało tłumom nawiązać z nią kontakt, nawet z daleka.

Na wystawie można zobaczyć także biżuterię królowej, w tym ślubne klejnoty oraz tiarę Queen Mary Diamond Fringe, pokazywaną publicznie po raz pierwszy od prawie 20 lat.



Wystawa "Queen Elizabeth II: Her Life in Style" będzie dostępna dla zwiedzających w Pałacu Buckingham od 10 kwietnia do 18 października 2026 roku.

