Warszawscy policjanci zatrzymali kolejną osobę w związku z głośną sprawą fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia zdrowia i życia. To 29-latek z powiatu otwockiego.

Policjanci z zatrzymanym mężczyzną / Policja

29-latek ma odpowiedzieć za dwa zgłoszenia na numer 112 z 18 maja. Informował w nich o ładunku wybuchowym, który miał być podłożony w jednej ze stacji telewizyjnych.

Mężczyzna przyznał się do winy. Policjanci zabezpieczyli jego komputer i 2 telefony.



29-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia.