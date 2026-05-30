Warszawscy policjanci zatrzymali kolejną osobę w związku z głośną sprawą fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia zdrowia i życia. To 29-latek z powiatu otwockiego.
29-latek ma odpowiedzieć za dwa zgłoszenia na numer 112 z 18 maja. Informował w nich o ładunku wybuchowym, który miał być podłożony w jednej ze stacji telewizyjnych.
Mężczyzna przyznał się do winy. Policjanci zabezpieczyli jego komputer i 2 telefony.
29-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia.
