Ma ok. 45 lat, mówi po polsku, ale nie wie, kim jest. Warszawska policja prosi o pomoc w identyfikacji kobiety, którą znaleziono w jednym ze stołecznych kościołów. Prawdopodobnie nocowała ona w tej świątyni.

Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości tej kobiety / Policja

Policja podaje, że kobieta została znaleziona 10 października rano w kościele przy ul. Kobielskiej w Warszawie. Prawdopodobnie spędziła w tej świątyni noc. Ubrana była w czarny jednoczęściowy strój i czarne buty.



Kobieta biegle mówi po polsku. Nie wie, kim jest. Ma ok. 45 lat, 168 cm wzrostu i jasne włosy do ramion. Jest szczupła.

Policjanci proszą o kontakt wszystkich, którzy rozpoznają kobietę i znają jej personalia. Można zgłaszać się bezpośrednio (do KRP Warszawa VII przy ul. Grenadierów 73/75 w Warszawie), telefonicznie (tel. 47-723-76-55) oraz mailowo (dyzurny.krp7@ksp.policja.gov.pl).