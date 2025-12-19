Radosław Sikorski w ironiczny sposób zareagował na wypowiedź premiera Węgier Viktora Orbana, który pochwalił się publicznie zablokowaniem unijnej pożyczki dla Ukrainy z zamrożonych rosyjskich aktywów. Szef polskiej dyplomacji wirtualnie przekazał premierowi Węgier Order Lenina. Ciąg dalszy ze strony władz w Budapeszcie nastąpił.

Wiktor Orban, premier Węgier, w swoim wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że dzięki węgierskiemu sprzeciwowi Unia Europejska nie udzieliła Ukrainie pożyczki z zamrożonych rosyjskich aktywów. Według Orbana, taki krok oznaczałby niemal "wypowiedzenie wojny Rosji" i nałożyłby na Węgry ogromne obciążenia finansowe.

"Udało nam się uniknąć bezpośredniego ryzyka wojny. Nie pozwoliliśmy Europie wypowiedzieć Rosji wojny, wykorzystując rosyjskie aktywa. Ten plan wciągnąłby Europę w wojnę i nałożyłby na Węgry ciężar finansowy w wysokości 1000 miliardów forintów. Udało nam się uchronić przed tym węgierskie rodziny" - napisał szef węgierskiego rządu.

Na słowa Orbana, chwalącego się "uratowaniem Europy", zareagował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który w komentarzu na platformie X zamieścił zdjęcie Orderu Lenina z podpisem "Gratulacje". Była to wyraźna aluzja do prorosyjskiej postawy Orbana i jego blokowania unijnego wsparcia dla Ukrainy.

Jak się okazało, nie był to koniec wymian "uprzejmości" między politykami obu krajów. Na medal od Sikorskiego zareagował minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto. I to jak!

"Rozumiemy, że popieracie wojnę między Europą a Rosją. Nigdy się na to nie zgodzimy!" - oświadczył węgierski dyplomata.

Napięte relacje polsko-węgierskie

To nie pierwsza tego typu wymiana zdań między polskimi a węgierskimi politykami. Kilka dni wcześniej podobna dyskusja wybuchła po tym, jak Orban określił działania UE dotyczące zamrożonych rosyjskich aktywów jako "wypowiedzenie wojny". Sikorski ironizował wówczas, że Orban "zasłużył na Order Lenina". Widocznie wicepremier Polski uznał, że należy zakończyć dyskusję nad nagrodą i po prostu wręczyć medal liderowi Fideszu.

Przypomnijmy, że liderzy państw UE zdecydowali się na udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 miliardów euro, rezygnując tymczasowo z wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów. Prace nad tzw. kredytem reparacyjnym trwają, jednak napotykają opór, m.in. ze strony Belgii, gdzie przechowywana jest większość tych aktywów.