Makabra w Jeleniej Górze

Ciało 11-latki znaleziono w poniedziałek 15 grudnia przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, nieopodal miejscowej szkoły. We wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska poinformowała, że w sprawie zatrzymano 12-latkę. Dziewczynki chodziły do tej samej szkoły, znały się z widzenia. Nie jest znany motyw zabójstwa.

W sądzie w Jeleniej Górze odbyło się w środę posiedzenie ws. śmierci 11-letniej dziewczynki. Wiadomo, że wobec zatrzymanej w związku z tą sprawą 12-latki zastosowano środek tymczasowy. Sąd nie ujawnia jednak żadnych szczegółów.

Prezydent Jeleniej Góry: 20 grudnia dniem żałoby w mieście

"W związku z tragicznymi okolicznościami śmierci 11-latki (...), która zginęła 15 grudnia 2025 roku, ustanawiam sobotę, 20 grudnia 2025 roku, dniem żałoby na terenie Miasta Jelenia Góra. Zwracam się z apelem do organizatorów wszelkich imprez rozrywkowych, wydarzeń kulturalnych i sportowych o rozważenie ich odwołania lub przełożenia. Msza Święta za Duszę Zmarłej odbędzie się w sobotę o godz. 12:00 w kaplicy na Starym Cmentarzu Komunalnym w Jeleniej Górze, natomiast pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu ceremonii żałobnej. Zgodnie z wolą Rodziny Zmarłej proszę o uszanowanie prywatności" - napisał prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.