Biskup Richard Moth został mianowany przez papieża Leona XIV nowym arcybiskupem Westminsteru, czyli prymasem Anglii i Walii. Zastąpi przechodzącego na emeryturę kardynała Vincenta Nicholsa, który tamtejszym katolikom przewodził od 2009 r.

Bp Richard Moth / Henry Nicholls / AFP/EAST NEWS

Papież Leon XIV mianował biskupa Richarda Motha nowym arcybiskupem Westminsteru, czyli prymasem Anglii i Walii - poinformował Watykan.

Richard Moth zastąpi kardynała Vincenta Nicholsa, który kierował katolikami Anglii i Walii od 2009 roku i przechodzi na emeryturę.

80-letni kardynał Nichols już pięć lat temu złożył rezygnację ze względu na wiek, ale na prośbę papieża Franciszka pozostał na stanowisku do teraz.

W maju tego roku kardynał Nichols uczestniczył w konklawe, podczas którego wybrano Leona XIV na papieża.

Bp Richard Moth urodził się w 1958 r. w brytyjskiej kolonii Rodezja Północna (obecnie Zambia), ale od drugiego roku życia mieszka w Wielkiej Brytanii. Święcenia kapłańskie przyjął w 1982 r. Przez ostatnie 10 lat był biskupem diecezji Arundel i Brighton, a wcześniej był rzymskokatolickim ordynariuszem polowym Wielkiej Brytanii. Stanowisko biskupa Westminsteru oficjalnie obejmie 14 lutego przyszłego roku.

To druga ważna nominacja w ciągu dwóch dni, bo w czwartek Watykan ogłosił, że Leon XIV mianował metropolitą Nowego Jorku biskupa Ronalda A. Hicksa, który dotychczas był biskupem diecezji Joliet w stanie Illinois. Zastąpi on przechodzącego na emeryturę 75-letniego kardynała Timothy'ego Dolana, pełniącego ten urząd od 2009 r.

Według danych Konferencji Biskupów Anglii i Walii, w obu tych częściach składowych Zjednoczonego Królestwa mieszka ok. 4 mln katolików, z czego 1,2 mln regularnie uczestniczy w niedzielnych mszach. Statystyki pokazują jednak, że wśród osób z najmłodszych grup wiekowych liczba katolików rośnie i w grupie 18-34 lat więcej osób deklaruje się jako katolicy niż anglikanie.

Również Kościół Anglii jest w trakcie zmiany przywództwa. Na początku października ogłoszono, że nowym arcybiskupem Canterbury została wybrana biskup Londynu Sarah Mullally, która będzie pierwszą w historii kobietą na tym stanowisku. Obejmie je w styczniu przyszłego roku.