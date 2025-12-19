W czwartkowej katastrofie odrzutowca biznesowego w Karolinie Północnej w USA zginęło siedem osób, w tym legenda wyścigów NASCAR Greg Biffle wraz z najbliższą rodziną. Maszyna rozbiła się krótko po starcie, pogrążając w żałobie świat sportów motorowych.

W katastrofie lotniczej w Karolinie Północnej zginął Greg Biffle wraz z najbliższą rodziną (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek w pobliżu lotniska regionalnego w Statesville w Karolinie Północnej.

Samolot Cessna C550, lecący na Florydę, rozbił się kilka minut po starcie. Maszyna wzbiła się w powietrze przy niskim zachmurzeniu i mżawce, a pilot podjął próbę powrotu na lotnisko.

Niestety, samolot runął na ziemię i stanął w płomieniach.

Na pokładzie znajdował się m.in. Greg Biffle, 55-letni mistrz NASCAR, jego żona Cristina oraz dzieci Ryder i Emma.

Wszyscy zginęli na miejscu. Przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane - sprawę badają federalne organy bezpieczeństwa transportu.

Świadkowie relacjonowali, że odrzutowiec leciał bardzo nisko, zmuszając ich do ucieczki.

