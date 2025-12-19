Trzy osoby zmarły, a kolejnych 18 trafiło do szpitala - to bilans masowego zatrucia pokarmowego w jednym z prywatnych domów opieki w obwodzie moskiewskim na zachodzie Rosji. Śledczy wszczęli postępowanie karne w tej sprawie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W prywatnym domu opieki Dolgożytel w mieście Widnoje w obwodzie moskiewskim doszło do masowego zatrucia wśród pensjonariuszy.

Telegramowy kanał "Mash" podał, że pierwsi poszkodowani skarżyli się na dolegliwości już dwa dni temu, ale kierownictwo placówki wykazało się opieszałością.

Przez ten czas personel nie kontaktował się ze służbami medycznymi, próbując "leczyć" pensjonariuszy na własną rękę. Mało tego - rodziny poszkodowanych miały o niczym nie wiedzieć.

Telegram

Rośnie bilans ofiar

"Baza", inny z kanałów na Telegramie, podał, że wszyscy poszkodowani to osoby starsze. W piątek ich stan znacząco się pogorszył.

"Baza" początkowo informowała o ponad 20 osobach skarżących się na infekcję jelitową. Potem podano, że jeden z pensjonariuszy zmarł.

Następnie napłynęły jeszcze bardziej tragiczne wieści, zgodnie z którymi życie straciły trzy osoby. Telegramowy kanał "112" poinformował, że do szpitala trafiło kolejnych 18 poszkodowanych.

Telegram

Wszczęto dochodzenie epidemiologiczne

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do masowego zatrucia wśród pensjonariuszy.

Rospotrebnadzor, federalny organ wykonawczy odpowiedzialny m.in. za nadzór sanitarno-epidemiologiczny, prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

W związku z masowym zatruciem osobne postępowanie karne wszczął regionalny oddział Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej.