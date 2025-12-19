W piątkowy wieczór pożar hali magazynowej z paliwami alternatywnymi wybuchł w strefie przemysłowej w Stalowej Woli - informował serwis stalowka.net. Na miejscu prowadzona była intensywna akcja gaśnicza. Prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny apelował do mieszkańców, by w związku z obawami dotyczącymi skażenia środowiska prewencyjnie nie wychodzili z domów do czasu uzyskania wyników badań powietrza. Po północy poinformował, że "wyniki badań jakości powietrza nie wskazują na jakiekolwiek zagrożenie dla mieszkańców". Odwołał w związku z tym zalecenie aby nie opuszczać domów. Zapewnił, że pomiary będą powtarzane.

/ Fot. Stalowka.NET / Jacek Rodecki /

Około 20:30 zgłoszono pożar hali magazynowej na ul. Zdzisława Malickiego w Stalowej Woli.

W akcji brało udział 8 jednostek straży pożarnej, specjalistyczny sprzęt oraz policja.

Płonęła hala o powierzchni 1000 m², wypełniona paliwami alternatywnymi.

Władze apelowały do mieszkańców o pozostanie w domach i niewietrzenie pomieszczeń.

Istniało ryzyko skażenia środowiska.

W piątek 19 grudnia 2025 roku około godziny 20:30 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze hali magazynowej przy ulicy Zdzisława Malickiego w Stalowej Woli. Ogień objął budynek o wymiarach około 50 na 20 metrów, w którym składowane były paliwa alternatywne. Ze względu na specyfikę przechowywanych materiałów, sytuacja od początku była bardzo poważna.

Na miejsce natychmiast skierowano aż osiem jednostek straży pożarnej, w tym specjalistyczny sprzęt - wysokościową drabinę, cysternę z 25 tysiącami litrów wody oraz samochód Renault Kerax z 10 tysiącami litrów wody. Działania ratownicze wspierała również policja, która zabezpieczała teren i kierowała ruchem.

Trudne warunki akcji ratowniczej

Strażacy, wyposażeni w aparaty powietrzne, prowadzili działania gaśnicze z każdej strony płonącej hali. Akcję utrudniała bardzo duża mgła, która ograniczała widoczność i spowalniała działania ratowników. Sytuację komplikowała również specyfika pożaru - płonące paliwa alternatywne mogły wydzielać toksyczne substancje, co zwiększało ryzyko dla zdrowia zarówno strażaków, jak i okolicznych mieszkańców.

Obawy o skażenie środowiska

W związku z pożarem pojawiły się poważne obawy dotyczące potencjalnego skażenia środowiska. Płonące paliwa alternatywne mogą uwalniać niebezpieczne związki chemiczne do atmosfery. Na miejscu zostały przeprowadzone badania jakości powietrza.

Prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny apelował wieczorem w piątek do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Zalecał, by prewencyjnie ograniczyć wychodzenie na zewnątrz oraz nie wietrzyć pomieszczeń do czasu uzyskania wyników badań powietrza.

Nie ma już zagrożenia dla mieszkańców

Po północy prezydent Nadbereżny poinformował na swoim profilu na portalu społecznościowym, że "wyniki badań jakości powietrza nie wskazują na jakiekolwiek zagrożenie dla mieszkańców". Odwołał w związku z tym zalecenie aby nie opuszczać domów. Zapewnił, że pomiary będą powtarzane.