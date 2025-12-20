Dwa samochody oraz sprzęt medyczny trafią do trzech hospicjów dziecięcych w Polsce w ramach finału akcji charytatywnej KASZANKA 8.0. Uroczyste przekazanie darów odbędzie się już dziś podczas finału akcji na Statku Ładoga w Szczecinie. Wydarzenie poprowadzą dziennikarze RMF FM Mateusz Chłystun i Paweł Żuchowski.
- RMF FM i jego słuchacze z całego świata wspierają hospicja dziecięce, przekazując samochody i koncentratory tlenu.
- Akcja KASZANKA 8.0 rozrasta się, obejmując hospicja w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Wrocławiu.
- Polonia amerykańska oraz polskie grupy motocyklowe aktywnie angażują się w zbiórki i licytacje, zbierając ponad 200 000 zł.
- Finał akcji odbędzie się na statku Ładoga, gdzie symbolicznie przekażą sprzęt medyczny i samochody do codziennej pracy zespołów opieki domowej.
Dzięki środkom zebranym przez słuchaczy RMF FM, mieszkających głównie poza krajem, Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych otrzyma dwa samochody, które będą wykorzystywane do codziennej pracy zespołów opieki domowej. Z kolei hospicja dziecięce z Gorzowa Wielkopolskiego oraz Wrocławia zostaną doposażone w koncentratory tlenu.
Akcja, która powstała, by wspomóc Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci rozrasta się. Przybywa samochodów i sprzętu. W tym roku wspólnie z szefostwem placówki w Szczecinie postanowiliśmy podzielić się sprzętem. To pierwszy raz, kiedy w ramach tej akcji rozszerzamy pomoc.
Koncentratory tlenu trafią do Fundacji "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci". Kokoszkę - dom opieki wytchnieniowej z mikrofonem odwiedziła nasza reporterka Martyna Czerwińska. Tam rozmawiała z prezes Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Beatą Hernik-Janiszewską.
Kolejną placówką, którą otrzyma koncentratory tlenu, jest Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim. Tam z naszym mikrofonem pojechał reporter Benjamin Piłat. Rozmawiał z dyrektorką placówki Jolantą Gintowt.
To co roku jest dla nas wielka pomoc. Jeśli ma się pod opieką aż 200 pacjentów, jeśli ci pacjenci są z różnych stron województwa zachodniopomorskiego, to bardzo trudno jest dobrze logistycznie zająć się opieką nad nieuleczalnie chorymi dziećmi (...), nie mając dobrych, sprawnych samochodów - mówiła przy okazji poprzedniego finału akcji Kinga Krzywicka, prezes Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Dziękuję wszystkim za wsparcie tej zbiórki. To dla nas wielka pomoc - dodawała.
Finał ósmej edycji akcji odbędzie się w sobotni wieczór i będzie miał świąteczny charakter. Podczas wydarzenia symbolicznie przekazane zostaną kluczyki do samochodów oraz sprzęt medyczny, które trafią do placówek objętych tegorocznym wsparciem.
Wydarzenie na Statku Ładoga podsumuje kilkumiesięczną zbiórkę prowadzoną w ramach akcji KASZANKA 8.0 w internecie, ale także w czasie różnych wydarzeń charytatywnych - w tym imprezie w barze Amsterdam Alley w Linden w New Jersey, niedaleko Nowego Jorku, gdzie w ciągu kilku godzin zebrano kilkanaście tysięcy dolarów. Tylko koszulkę z podpisem Roberta Lewandowskiego, na której znany piłkarz podpisał się na szczycie Empire State Building na Manhattanie w czasie uroczystości podświetlenia budynku na biało - czerwono z okazji Święta Niepodległości, zlicytowano za 3500 dolarów.
Polonia Amerykańska od lat przyłącza się do tej akcji, przy okazji dobrze się bawi.
Co roku do akcji przyłączają się członkowie polskiej grupy motocyklowej Husaria RC ze wschodniego wybrzeża USA. Pojawiają się na imprezach charytatywnych i zawsze licznie biorą udział w licytacjach. W czasie swojego świątecznego przyjęcia zebrali również wśród swoich członków 3344 dolary. W tym roku udało się uzbierać w sumie ponad 200 000 złotych, kwota wciąż rośnie.
Wierzę mocno w to, że do wieczora przybędzie jeszcze trochę pieniędzy. Pieniądze w dużej mierze udało się zebrać wśród Polonii Amerykańskiej. Ale wiem też o wspierających z wielu innych państw - Niemiec, Norwegii, Wielkiej Brytanii. Bardzo często jest tak, że ludzie, którzy wyjechali, ktoś im pomógł w tych pierwszych imigracyjnych latach, teraz mówią, że chcą oddać to, co dostali. I pomagają. Wiele razy spotkałem się z takimi osobami, które mówiły mi, że pomagają, bo im też ktoś pomógł. Do tego są to słuchacze RMF, którzy każdego dnia mają dzięki nam właśnie łączność z krajem, czasem widuję się z nimi na różnych wydarzeniach. Radio RMF FM gra w wielu polskich sklepach za oceanem czy firmach i instytucjach - mówi koordynator akcji, amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, który od kilkunastu lat również mieszka poza krajem.
Podkreśla, że sporo pieniędzy wpłacili też nasi słuchacze, z którymi ma kontakt poprzez media społecznościowe. Głównie na Instagramie.
Pomagam, żeby ten świat był lepszy - mówi Anna Dębek, nasza słuchaczka, która mieszka niedaleko Nowego Jorku i od lat przyłącza się do zbiórki. Wracamy co roku do tej akcji, bo spotykamy wspaniałych ludzi, którzy otwierają swoje serca. Nie trzeba ich namawiać do pomocy - dodaje. Poza tym nie zapomnieliśmy skąd jesteśmy. Dlatego chcemy pomagać placówkom w Polsce - podkreśla.
Od lat do akcji przyłączają się też Hanna i Andrzej Czuma z Poconos w Pensylwanii. Lubimy pomagać - mówią. Pracujemy w Stanach, ale mamy myśli w Polsce, mamy rodziny w kraju, znajomych - przyznają.
To oni co roku jako pierwsi informują koordynatora akcji o zebranych pieniądzach na ten cel. W górach w Poconos prowadzą polski sklep. Co roku w okolicy 4 lipca wystawiają w sklepie puszkę i przy okazji kolejnej rocznicy powstania swojego sklepu zbierają pieniądze. Stało się to już ich lokalną tradycją.
Akcja KASZANKA jest inicjatywą organizowaną od kilku lat. Każda kolejna edycja przynosi wsparcie rzeczowe dla tych, którzy niosą pomoc i ulgę chorym dzieciom. W ciągu 8 edycji udało się kupić kilkanaście samochodów oraz kilkadziesiąt urządzeń medycznych. Samochodami każdego dnia lekarze, pielęgniarki i rehabilitanci dojeżdżają do małych pacjentów. Wśród zakupionego sprzętu medycznego są respiratory, stacjonarne i przenośne koncentratory tlenu czy asystory kaszlu.
Inicjatorem i koordynatorem akcji jest Paweł Żuchowski, dziennikarz RMF FM. Akcja realizowana jest przy wsparciu słuchaczy stacji RMF FM w Polsce i za granicą.
Ósma edycja akcji KASZANKA to kolejny przykład inicjatywy nastawionej na realną pomoc placówkom opiekującym się dziećmi wymagającymi stałej opieki medycznej. Przekazywane pojazdy i urządzenia odpowiadają na bieżące potrzeby hospicjów i będą wykorzystywane w codziennej pracy zespołów medycznych.
W 2018 roku amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski odpowiedział na żart Marcina Gortata. Poszukiwał on obywatela USA, który zje kaszankę zasmażaną z jajkiem. Obiecał za to 1000 dolarów. Paweł znalazł Amerykanina, który podjął się tego zadania. Był to Mark Hurning, były amerykański żołnierz i weteran wojny w Iraku. Razem z Pawłem Żuchowskim poprosił znanego koszykarza o wpłatę 1000 dolarów na rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci.
Po apelu naszego korespondenta w Waszyngtonie kolejne osoby zaczęły spontanicznie wspierać placówkę, w tytule przelewu wpisując "Kaszanka". Tak zrodziła się akcja KASZANKA. Teraz nie ma już nic wspólnego ze znanym koszykarzem, ale nasi słuchacze wciąż pomagają. Powoli też zanika nazwa Akcja KASZANKA. W logo pojawia się hasło "Jadę pomagać". To nawiązanie do tego, że pracownicy hospicjów domowych każdego dnia... jadą pomagać.