Dwa samochody oraz sprzęt medyczny trafią do trzech hospicjów dziecięcych w Polsce w ramach finału akcji charytatywnej KASZANKA 8.0. Uroczyste przekazanie darów odbędzie się już dziś podczas finału akcji na Statku Ładoga w Szczecinie. Wydarzenie poprowadzą dziennikarze RMF FM Mateusz Chłystun i Paweł Żuchowski.

Dwa samochody i sprzęt medyczny od słuchaczy RMF FM trafi do trzech hospicjów dziecięcych w Polsce / Paweł Żuchowski / RMF FM

RMF FM i jego słuchacze z całego świata wspierają hospicja dziecięce, przekazując samochody i koncentratory tlenu.

Akcja KASZANKA 8.0 rozrasta się, obejmując hospicja w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Wrocławiu.

Polonia amerykańska oraz polskie grupy motocyklowe aktywnie angażują się w zbiórki i licytacje, zbierając ponad 200 000 zł.

Finał akcji odbędzie się na statku Ładoga, gdzie symbolicznie przekażą sprzęt medyczny i samochody do codziennej pracy zespołów opieki domowej.

Dzięki środkom zebranym przez słuchaczy RMF FM, mieszkających głównie poza krajem, Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych otrzyma dwa samochody, które będą wykorzystywane do codziennej pracy zespołów opieki domowej. Z kolei hospicja dziecięce z Gorzowa Wielkopolskiego oraz Wrocławia zostaną doposażone w koncentratory tlenu.

Akcja, która powstała, by wspomóc Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci rozrasta się. Przybywa samochodów i sprzętu. W tym roku wspólnie z szefostwem placówki w Szczecinie postanowiliśmy podzielić się sprzętem. To pierwszy raz, kiedy w ramach tej akcji rozszerzamy pomoc.

Koncentratory tlenu trafią do Fundacji "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci". Kokoszkę - dom opieki wytchnieniowej z mikrofonem odwiedziła nasza reporterka Martyna Czerwińska. Tam rozmawiała z prezes Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Beatą Hernik-Janiszewską.

Prezes Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Beata Hernik-Janiszewska Martyna Czerwińska / RMF FM

Kolejną placówką, którą otrzyma koncentratory tlenu, jest Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim. Tam z naszym mikrofonem pojechał reporter Benjamin Piłat. Rozmawiał z dyrektorką placówki Jolantą Gintowt.

Dyrektor Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim Jolanta Gintowt Beniamin Piłat / RMF FM

To co roku jest dla nas wielka pomoc. Jeśli ma się pod opieką aż 200 pacjentów, jeśli ci pacjenci są z różnych stron województwa zachodniopomorskiego, to bardzo trudno jest dobrze logistycznie zająć się opieką nad nieuleczalnie chorymi dziećmi (...), nie mając dobrych, sprawnych samochodów - mówiła przy okazji poprzedniego finału akcji Kinga Krzywicka, prezes Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Dziękuję wszystkim za wsparcie tej zbiórki. To dla nas wielka pomoc - dodawała.

Finał akcji KASZANKA 8.0

Finał ósmej edycji akcji odbędzie się w sobotni wieczór i będzie miał świąteczny charakter. Podczas wydarzenia symbolicznie przekazane zostaną kluczyki do samochodów oraz sprzęt medyczny, które trafią do placówek objętych tegorocznym wsparciem.

Wydarzenie na Statku Ładoga podsumuje kilkumiesięczną zbiórkę prowadzoną w ramach akcji KASZANKA 8.0 w internecie, ale także w czasie różnych wydarzeń charytatywnych - w tym imprezie w barze Amsterdam Alley w Linden w New Jersey, niedaleko Nowego Jorku, gdzie w ciągu kilku godzin zebrano kilkanaście tysięcy dolarów. Tylko koszulkę z podpisem Roberta Lewandowskiego, na której znany piłkarz podpisał się na szczycie Empire State Building na Manhattanie w czasie uroczystości podświetlenia budynku na biało - czerwono z okazji Święta Niepodległości, zlicytowano za 3500 dolarów.

Zobacz licytację koszulki z podpisem Roberta Lewandowskiego Paweł Żuchowski / RMF FM

Polonia Amerykańska od lat przyłącza się do tej akcji, przy okazji dobrze się bawi.

Zabawa Polonii Amerykańskiej podczas zbiórki Paweł Żuchowski / RMF FM

Co roku do akcji przyłączają się członkowie polskiej grupy motocyklowej Husaria RC ze wschodniego wybrzeża USA. Pojawiają się na imprezach charytatywnych i zawsze licznie biorą udział w licytacjach. W czasie swojego świątecznego przyjęcia zebrali również wśród swoich członków 3344 dolary. W tym roku udało się uzbierać w sumie ponad 200 000 złotych, kwota wciąż rośnie.

Wierzę mocno w to, że do wieczora przybędzie jeszcze trochę pieniędzy. Pieniądze w dużej mierze udało się zebrać wśród Polonii Amerykańskiej. Ale wiem też o wspierających z wielu innych państw - Niemiec, Norwegii, Wielkiej Brytanii. Bardzo często jest tak, że ludzie, którzy wyjechali, ktoś im pomógł w tych pierwszych imigracyjnych latach, teraz mówią, że chcą oddać to, co dostali. I pomagają. Wiele razy spotkałem się z takimi osobami, które mówiły mi, że pomagają, bo im też ktoś pomógł. Do tego są to słuchacze RMF, którzy każdego dnia mają dzięki nam właśnie łączność z krajem, czasem widuję się z nimi na różnych wydarzeniach. Radio RMF FM gra w wielu polskich sklepach za oceanem czy firmach i instytucjach - mówi koordynator akcji, amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, który od kilkunastu lat również mieszka poza krajem.

Podkreśla, że sporo pieniędzy wpłacili też nasi słuchacze, z którymi ma kontakt poprzez media społecznościowe. Głównie na Instagramie.

Słuchacze RMF FM w USA zbierają pieniądze w akcji charytatywnej / Paweł Żuchowski / RMF FM

Pomagam, żeby ten świat był lepszy - mówi Anna Dębek, nasza słuchaczka, która mieszka niedaleko Nowego Jorku i od lat przyłącza się do zbiórki. Wracamy co roku do tej akcji, bo spotykamy wspaniałych ludzi, którzy otwierają swoje serca. Nie trzeba ich namawiać do pomocy - dodaje. Poza tym nie zapomnieliśmy skąd jesteśmy. Dlatego chcemy pomagać placówkom w Polsce - podkreśla.

Od lat do akcji przyłączają się też Hanna i Andrzej Czuma z Poconos w Pensylwanii. Lubimy pomagać - mówią. Pracujemy w Stanach, ale mamy myśli w Polsce, mamy rodziny w kraju, znajomych - przyznają.

To oni co roku jako pierwsi informują koordynatora akcji o zebranych pieniądzach na ten cel. W górach w Poconos prowadzą polski sklep. Co roku w okolicy 4 lipca wystawiają w sklepie puszkę i przy okazji kolejnej rocznicy powstania swojego sklepu zbierają pieniądze. Stało się to już ich lokalną tradycją.

Akcja z kilkuletnią tradycją

Akcja KASZANKA jest inicjatywą organizowaną od kilku lat. Każda kolejna edycja przynosi wsparcie rzeczowe dla tych, którzy niosą pomoc i ulgę chorym dzieciom. W ciągu 8 edycji udało się kupić kilkanaście samochodów oraz kilkadziesiąt urządzeń medycznych. Samochodami każdego dnia lekarze, pielęgniarki i rehabilitanci dojeżdżają do małych pacjentów. Wśród zakupionego sprzętu medycznego są respiratory, stacjonarne i przenośne koncentratory tlenu czy asystory kaszlu.

Inicjatorem i koordynatorem akcji jest Paweł Żuchowski, dziennikarz RMF FM. Akcja realizowana jest przy wsparciu słuchaczy stacji RMF FM w Polsce i za granicą.

Kolejny finał, konkretna pomoc

Ósma edycja akcji KASZANKA to kolejny przykład inicjatywy nastawionej na realną pomoc placówkom opiekującym się dziećmi wymagającymi stałej opieki medycznej. Przekazywane pojazdy i urządzenia odpowiadają na bieżące potrzeby hospicjów i będą wykorzystywane w codziennej pracy zespołów medycznych.

Akcja KASZANKA - jak to się zaczęło?

W 2018 roku amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski odpowiedział na żart Marcina Gortata. Poszukiwał on obywatela USA, który zje kaszankę zasmażaną z jajkiem. Obiecał za to 1000 dolarów. Paweł znalazł Amerykanina, który podjął się tego zadania. Był to Mark Hurning, były amerykański żołnierz i weteran wojny w Iraku. Razem z Pawłem Żuchowskim poprosił znanego koszykarza o wpłatę 1000 dolarów na rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

Po apelu naszego korespondenta w Waszyngtonie kolejne osoby zaczęły spontanicznie wspierać placówkę, w tytule przelewu wpisując "Kaszanka". Tak zrodziła się akcja KASZANKA. Teraz nie ma już nic wspólnego ze znanym koszykarzem, ale nasi słuchacze wciąż pomagają. Powoli też zanika nazwa Akcja KASZANKA. W logo pojawia się hasło "Jadę pomagać". To nawiązanie do tego, że pracownicy hospicjów domowych każdego dnia... jadą pomagać.