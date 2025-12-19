Do ogromnego karambolu doszło w piątkowy wieczór na trasie S19 w województwie lubelskim. Zderzyło się co najmniej 26 samochodów. 10 osób jest rannych. Droga w kierunku Rzeszowa jest zablokowana.

Do karambolu doszło na S19 w województwie lubelskim / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do karambolu doszło w piątek po godzinie 20:30 na trasie S19 pomiędzy węzłami Modliborzyce i Janów Lubelski Północ w okolicy wsi Stojeszyn w województwie lubelskim.

Zderzyło się 26 samochodów, w tym dwa samochody ciężarowe oraz bus - poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim asp. szt. Faustyna Lazur.

10 osób zostało przewiezionych karetkami do szpitala. Stan poszkodowanych jest stabilny.

Strażacy, którzy brali udział w działaniach, przy użyciu sprzętu hydraulicznego rozcinali niektóre pojazdy - powiedział RMF FM st. kpt Michał Tyra ze straży pożarnej w Janowie Lubelskim. Na miejscu pracuje 12 zastępów strażaków z PSP i OSP.

Prawdopodobnie do wypadku przyczyniły się trudne warunki na drodze - mgła oraz śliska nawierzchnia.

Jezdnia w kierunku Rzeszowa została zablokowana. Służby wprowadziły objazd przez miejscowość Modliborzyce od węzła Modliborzyce przez DW 857 i DW 848 do węzła Janów Lubelski Północ.

Utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.