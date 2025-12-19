Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie to "zła informacja dla Moskwy" - mówił prezydent Karol Nawrocki, zapewniając o jedności państw regionu w "kwestiach strategicznych". Czy efektem tego spotkania jest zbliżenie prezydentów? Czy ten dialog będzie kontynuowany? Jakie padły konkrety? Na te i inne pytania odpowie Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, który będzie Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Paweł Szefernaker / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Z Pawłem Szefernakerem porozmawiamy o tym, czy strona ukraińska odniosła się ze zrozumieniem do kwestii historycznych poruszanych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Czy poza przyspieszeniem ekshumacji udało się coś osiągnąć? Czy w kwestiach gospodarczych padły jakieś konkrety? Czy Karol Nawrocki pojedzie do Kijowa i przyjmie zaproszenie prezydenta Ukrainy?

Naszego gościa zapytamy także o kolejne weta prezydenta, usunięcie Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego i sytuację w PiS. Czy Jacek Kurski powinien zostać wyrzucony z partii? Czy Mateusz Morawiecki postawił się Jarosławowi Kaczyńskiemu? Czy były premier wybija się na niezależność i liczy szable? Kto zyskuje na zamieszaniu w partii?

