85-letnia turystka z Niemiec zginęła na plaży A Concheira w hiszpańskim Baiona po tym, jak została porwana przez silną falę. Całe zdarzenie przypadkowo zarejestrował jeden z mieszkańców, który nagrywał wzburzone morze ze swojego okna.
Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 19 grudnia, około godziny 14:30 - informuje serwis La Voz de Galicia. Mieszkaniec Baiona (północna Hiszpania, region Galicja), obserwując przez okno wzburzone morze, skierował kamerę na plażę A Concheira - miejsce znane z występowania silnych fal.
Nieświadomie zarejestrował moment, w którym starsza kobieta robiła zdjęcia telefonem komórkowym. W pewnym momencie poziom wody gwałtownie się podniósł, a fala przewróciła turystkę. Gdy próbowała podnieść upuszczony telefon, kolejna fala porwała ją do morza.