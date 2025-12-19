Ogromny pożar restauracji na zakopiańskich Krupówkach. Trwa akcja dogaszania. Z płonącego budynku wydobyto dwie ranne osoby.

Potężny pożar na Krupówkach. Spłonął lokal gastronomiczny / Grzegorz Momot / PAP

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Pożar restauracji w Zakopanem. Dwie osoby zostały poszkodowane.

Na miejscu pracuje ponad 50 strażaków państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

Do pożaru doszło około godziny 18.14. Z obiektu ewakuowano dwie kobiety w wieku około 50 lat. U poszkodowanych przeprowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową, po której odzyskały funkcje życiowe. Zostały przetransportowane do szpitala - przekazał RMF FM rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP kpt. Hubert Ciepły.

"Pożar był bardzo dynamiczny, to lokal gastronomiczny o drewnianej konstrukcji. Gdy straż przybyła na miejsce, ogień ogarniał cały budynek" - powiedział PAP Król-Łęgowski.

Trwa dogaszanie pożaru. Później teren zostanie przekazany policji.







