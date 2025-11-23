Zaginęła 47-letnia Joanna Tomaszewska z Warszawy. Policja z Bemowa poszukuje kobiety i apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć informację o jej losie, o kontakt.

Rodzina zgłosiła zaginięcie 47-latki / Policja Warszawa /

47-latka w sobotę 22 listopada około 9:30 wyszła z domu i od tej pory nie skontaktowała się z rodziną. Zaniepokojeni bliscy zgłosili jej zaginięcie.

Policja próbuje ustalić, co stało się z kobietą. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Warszawa Bemowo proszą o kontakt wszystkie osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu kobiety. Do dyspozycji jest numer jednostki: 47 723 25 88.

Rysopis zaginionej

Mundurowi poszukują zaginionej 47-latki / Policja Warszawa /

Joanna Tomaszewska ma około 175 cm wzrostu, średnią budowę ciała, włosy blond do ramion i pieprzyk pod nosem. W chwili zaginięcia była ubrana w czarne pikowane palto za kolano, długie i ciemne spodnie, jasnobrązowe buty na koturnie. Miała też założoną jasną czapkę zimową.