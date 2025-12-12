Policja zatrzymała pięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym handlem opioidami i lekami przeciwbólowymi zawierającymi morfinę. Wśród zatrzymanych znalazła się lekarka z powiatu grójeckiego oraz pseudokibic jednej z warszawskich drużyn piłkarskich.
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.
Grupę przestępczą nielegalnie handlującą opioidami rozbili mazowieccy policjanci. Do zatrzymań doszło 9 grudnia na terenie województwa mazowieckiego.
W Warszawie policja ujęła trzy osoby, w tym małżeństwo w wieku 43 i 45 lat oraz 44-letniego pseudokibica.
W powiecie grójeckim zatrzymano 53-letnią lekarkę, a w Radomiu 45-latka.
Wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Sprawcy w nieuprawiony sposób zdobywali recepty, a następnie odpłatnie udostępniali pozyskane w ten sposób produkty lecznicze, które w swoim składzie mają m.in. opioidy czy też morfinę - poinformowała rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska.
Śledztwo obejmuje również poświadczanie nieprawdy przez osobę uprawnioną do wystawiania recept oraz dokumentacji medycznej.
45-latka z Warszawy usłyszała zarzut kierowania grupą, za co grozi jej do 15 lat więzienia. Pozostałym grozi do 8 lat pozbawienia wolności.
Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu wszystkich podejrzanych na trzy miesiące. W trakcie przeszukań policjanci zabezpieczyli pieniądze, środki odurzające i środki medyczne.