Policja zatrzymała pięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym handlem opioidami i lekami przeciwbólowymi zawierającymi morfinę. Wśród zatrzymanych znalazła się lekarka z powiatu grójeckiego oraz pseudokibic jednej z warszawskich drużyn piłkarskich.

/ Policja /

Grupę przestępczą nielegalnie handlującą opioidami rozbili mazowieccy policjanci. Do zatrzymań doszło 9 grudnia na terenie województwa mazowieckiego.

W Warszawie policja ujęła trzy osoby, w tym małżeństwo w wieku 43 i 45 lat oraz 44-letniego pseudokibica.

W powiecie grójeckim zatrzymano 53-letnią lekarkę, a w Radomiu 45-latka.

Zarzuty i szczegóły śledztwa

Wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Sprawcy w nieuprawiony sposób zdobywali recepty, a następnie odpłatnie udostępniali pozyskane w ten sposób produkty lecznicze, które w swoim składzie mają m.in. opioidy czy też morfinę - poinformowała rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska.

Śledztwo obejmuje również poświadczanie nieprawdy przez osobę uprawnioną do wystawiania recept oraz dokumentacji medycznej.

45-latka z Warszawy usłyszała zarzut kierowania grupą, za co grozi jej do 15 lat więzienia. Pozostałym grozi do 8 lat pozbawienia wolności.



Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu wszystkich podejrzanych na trzy miesiące. W trakcie przeszukań policjanci zabezpieczyli pieniądze, środki odurzające i środki medyczne.