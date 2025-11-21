​"Rehabilitując dzieci na wczesnym etapie, jesteśmy w stanie doprowadzić do takiej sytuacji, w której, dzieci są w stanie pchać wózki, a nie na nich siedzieć" - mówi Sebastian Łuczak z firmy Kinetic Cortex, która opracowała innowacyjny system diagnostyczny oparty na sztucznej inteligencji i analizie wideo umożliwiający wczesne wykrywanie mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) u niemowląt. To właśnie ten projekt został najlepiej oceniony przez kapitułę i zwyciężył w Rankingu 50 Kreatywnych.

Laureaci rankingu 50 najbardziej kreatywnych ludzi biznesu / Krzysztof Nepelski/RMF FM / RMF FM

AI i fizjoterapia

Edyta Rowińska jest fizjoterapeutą, która pracuje w Klinice Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki Dziecka w Warszawie. Jest jedną z nielicznych osób w Polsce, która po ruchach i zachowaniu noworodka jest w stanie zdiagnozować mózgowe porażenie dziecięce na bardzo wczesnym etapie, co daje szansę na wcześniejsze rozpoczęcie terapii, a to przekłada się na lepsze rokowania rozwojowe i poprawę jakości życia dzieci i ich rodzin.

Firma Kinetic Cortex postanowiła wykorzystać niezwykłe umiejętności Pani Edyty i z pomocą sztucznej inteligencji zostało stworzone narzędzie wspierające lekarzy w szybkiej, nieinwazyjnej i obiektywnej ocenie zaburzeń rozwoju motorycznego dziecka. Projekt jest adresowany do lekarzy neurologów, neonatologów, fizjoterapeutów oraz placówek medycznych i diagnostycznych zajmujących się opieką nad niemowlętami a także do rodziców, którzy dzięki smartfonowi mogą szybko wyeliminować.

Na podium rankingu znalazła się także Adriana Złahoda-Huzior z firmy SimHub, która zajmuje się rozwojem usług w zakresie symulacji medycznej oraz Hanna Harkawy, autorka projektu Ouli umożliwiającego terapię blizn pooperacyjnych w warunkach domowych pod zdalnym nadzorem specjalisty.

Nagrodzeni w rankingu 50 kreatywnych ludzi biznesu / Krzysztof Nepelski/RMF FM / RMF FM

Misja rankingu

Ranking powstał w 2010 roku z inicjatywy Grzegorza Kiszluka, redaktora naczelnego magazynu BRIEF.PL.

Przez lata wyróżnił już ponad 900 osób i 650 firm, które dzięki swojej kreatywności, odwadze i zaangażowaniu przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki. W gronie dotychczas wyróżnionych znaleźli się m.in.: Rafał Brzoska, dr Irena Eris, Mateusz Kusznierewicz, Jurek Owsiak, Martyna Wojciechowska oraz wielu innych inspirujących liderów biznesu i kultury.

Misją rankingu jest wspieranie przedsiębiorców, inspirowanie nowych projektów, budowanie przestrzeni dla kreatywnych idei oraz napędzanie polskiej gospodarki. Dziś, po ponad dekadzie działalności, Ranking 50 Kreatywnych jest jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych zestawień tego typu w Polsce.

Patronem medialnym projektu była Grupa RMF.