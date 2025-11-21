Wielkie gwiazdy polskiego sportu zakończą tegoroczną edycję wymyślonej i realizowanej przez jedyną polską mistrzynię olimpijską w pływaniu Otylię Jędrzejczak akcji "Mistrzynie w Szkołach". W poniedziałek w Warszawie ponad czterysta uczennic ze stołecznych szkół spotka pięć wyjątkowych mistrzyń sportu, wśród których będą aż cztery medalistki igrzysk olimpijskich!

"Mistrzynie w Szkołach" to akcja, która ma zachęcić uczennice z ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół średnich do aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego. Badania od lat pokazują, że w tej grupie wiekowej wśród dziewcząt absencja na wf jest zdecydowanie największa. Musimy z tym walczyć i przekonywać dziewczyny, że popełniają wielki błąd, podobnie, jak ich rodzice, którzy zgadzają się na zwolnienia z wf. Aktywność fizyczna to prosta droga do zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, to droga do szczęścia. Nie wolno tego lekceważyć - mówi Otylia Jędrzejczak.

W poniedziałek w Warszawie z grupą ponad czterystu uczennic ćwiczyć będą, oprócz Otylii Jędrzejczak, także mistrzyni olimpijska w wioślarstwie Magdalena Fularczyk-Kozłowska, wicemistrzyni olimpijska w lekkoatletyce Anna Kiełbasińska, brązowa medalistka olimpijska we wspinaczce sportowej Aleksandra Kałucka oraz jej siostra Natalia, również czołowa zawodniczka świata we wspinaczce sportowej, m.in. mistrzyni świata, Europy i złota medalistka igrzysk europejskich.

To jest niesamowity zestaw mistrzyń, bo to nie tylko dziewczyny, które osiągnęły sportowy sukces, ale przede wszystkim kobiety z ciekawą historią. Jestem przekonana, że zarówno podczas ćwiczeń dadzą z siebie wszystko i pokażą, że warto być aktywnym, a później, już w trakcie rozmowy z uczennicami podzielą się swoim doświadczeniem. Każda z nas ciężko zapracowała na sukces i warto posłuchać, z czym to się wiązało - dodaje Jędrzejczak.

Lekcja w Warszawie odbędzie się w poniedziałek, 24 listopada, w hali sportowej LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. generała Władysława Andersa, przy ul. Konwiktorskiej 5/7. Ponad 400 uczennic z warszawskich szkół najpierw będzie ćwiczyć razem z mistrzyniami pod okiem znanej trenerki personalnej Klaudii Koźbiał, a następnie wysłucha historii znakomitych polskich sportsmenek. Nie zabraknie też czasu na pytania, wspólne zdjęcia i autografy. Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program "Mistrzynie w szkołach", jest Bella, wiodąca marka na rynku artykułów higienicznych dla kobiet. Uczestniczki akcji otrzymają atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez TZMO S.A, właściciela marki Bella oraz marki HMS Fitness i Stokado Self Storage. Początek zajęć przewidziano na godz. 10.30.

To już siódma i ostatnia tegoroczna odsłona "Mistrzyń w Szkołach". Wcześniej zaproszone przez Otylię Jędrzejczak mistrzynie ćwiczyły w Zduńskiej Woli w Łódzkiem, Bydgoszczy, Błoniu koło Warszawy, Siewierzu w województwie śląskim, Zakopanem i Katowicach. Akcja "Mistrzynie w Szkołach" w Warszawie współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a jej ostatnia odsłona także przez Urząd Dzielnicy Warszawa-Śródmieście.