Od kilku dni w gminie Celestynów ( woj. mazowieckie) trwają intensywne poszukiwania nie jednego a dwóch jeżozwierzy. Służba ratownictwa specjalistycznego Animal Rescue zaapelowała, by nie podchodzić ani nie próbować łapać zwierząt. Chodzi o gryzonie, które uciekły właścicielowi z posesji.

/ SRS - Animal Rescue Poland / Shutterstock

Służba ratownictwa specjalistycznego Animal Rescue informowała, że od kilku dni prowadzi w gminie Celestynów (woj. mazowieckie) poszukiwania jeżozwierza.

Zaapelowała, by nie podchodzić ani nie próbować łapać zwierzęcia. Później okazało się, że chodzi o dwa gryzonie, które uciekły właścicielowi.

"Drodzy Mieszkańcy Gminy Celestynów, na terenie gminy pojawił się jeżozwierz - gatunek, który nie występuje naturalnie w Polsce. Od dwóch dni prowadzimy intensywne działania mające na celu jego bezpieczne odłowienie we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Gminy Celestynów" – napisała w mediach społecznościowych SRS Animal Rescue.

/ SRS - Animal Rescue Poland / Facebook

Prowadzimy poszukiwania. Pojawiły się w dwóch miejscach. Myśleliśmy, że to jeden zwierzak, który pojawia się w różnych miejscach. Bo prawdopodobieństwo wystąpienia dwóch zwierzaków, które nie żyją u nas, było znikome, ale wyszło na to, że w poniedziałek zgłosił się właściciel tych zwierząt, który trzyma je legalnie, i poinformował, że mu uciekły - powiedział Dawid Fabjański z Animal Rescue.

Podkreślił, że trochę zawiedli mieszkańcy, bo mimo próśb, żeby nie spuszczać tych zwierząt z oka, to np. nie zamknęli drzwi garażu czy otworzyli bramę.

Zaapelował, by nie podchodzić do zwierzęcia, gdyż jeżozwierz w sytuacji zagrożenia może bronić się swoimi kolcami, nie próbować go łapać ani przeganiać, bo może to doprowadzić do jego ucieczki i utrudnić działania.

/ SRS - Animal Rescue Poland / Facebook

"Jeśli go zauważycie, natychmiast zgłoście nam jego lokalizację. Starajcie się mieć go w zasięgu wzroku, zachowując przy tym bezpieczną odległość" – przekazała Animal Rescue.

"Prosimy o monitorowanie miejsca pobytu zwierzęcia do momentu naszego przyjazdu i zachowanie spokoju. Wasza pomoc i czujność są kluczowe dla jego bezpieczeństwa" – zaapelowała.

Jeżozwierz - gatunek, który nie występuje w Polsce

Jeżozwierz występuje przede wszystkim w Azji i w Afryce. W Europie można się na niego natknąć wyłącznie we Włoszech. Zwierzęta te zaliczają się do jednych z największych gryzoni żyjących na naszej planecie.

Całe ciało jeżozwierza pokryte jest długimi zwisającymi kolcami w kolorze biało-czarnym.

W sytuacji zagrażającej życiu kolce dosłownie stają dęba i pozwalają bronić się zwierzęciu przed drapieżnikami. Notowano przypadki samic, które z pomocą kolców tworzyły zabezpieczenie dla młodych, nie dopuszczając do pociechy wroga.

Ciało dorosłego osobnika pokryte jest mniej więcej 30 tysiącami kolców. Zwierzę nie musi przejmować się utratą kolców podczas walki, bo w miejscu utraconych szybko wyrastają nowe kolce.

W sytuacji zagrożenia jeżozwierz gwałtowanie potrząsa ogonem i stroszy kolce. W ten sposób generuje charakterystyczny dźwięk, którego zadaniem jest odstraszenie wroga.

W bezpośrednim starciu często odwraca się tyłem, próbując ugodzić wroga kolcami i zniechęcić do dalszego ataku.