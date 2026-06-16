Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem podatku VAT. W sprawie zatrzymano już 12 osób, a straty dla Skarbu Państwa przekraczają 10 milionów złotych. Przestępcy wykorzystywali fikcyjne faktury dotyczące materiałów budowlanych, granitu, kostki brukowej oraz usług marketingowych.

Jeden z zatrzymanych / CBŚP / Policja

Rozbita grupa przestępcza wyłudzała podatek VAT na ogromną skalę.

Zatrzymano 12 podejrzanych, w tym osoby podejrzane o kierowanie grupą.

Straty Skarbu Państwa przekraczają 10 milionów złotych.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W pierwszej połowie czerwca funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą. W wyniku działań zatrzymano osiem osób, które podejrzewa się o udział w procederze wyłudzania podatku VAT. W sumie zarzuty usłyszało już 12 osób.

Fikcyjne faktury i pranie pieniędzy

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa przestępcza wystawiała nierzetelne faktury VAT, które dotyczyły rzekomego obrotu materiałami budowlanymi, granitem, kostką brukową oraz fikcyjnych usług marketingowych. Tego typu dokumenty były następnie wykorzystywane do wyłudzania nienależnego zwrotu podatku VAT oraz prania pieniędzy.

Według śledczych podmioty pełniące rolę tzw. znikających podatników posłużyły się ponad 800 fakturami VAT o łącznej wartości przekraczającej 54 miliony złotych. Dodatkowo, wystawiono ponad 1000 nierzetelnych faktur na kwotę przekraczającą 45 milionów złotych.

Przeszukania i zabezpieczenia

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli obszerną dokumentację związaną ze śledztwem, a także urządzenia elektroniczne, takie jak laptopy, telefony komórkowe oraz karty pamięci. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie przedstawiono im zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT, a także prania pieniędzy.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto zastosował wobec dwóch podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Skutki dla państwa i przedsiębiorców

Wyłudzanie podatku VAT to proceder, który uderza nie tylko w finanse państwa, ale także w uczciwych przedsiębiorców oraz wszystkich obywateli. Zaniżenie wpływów do budżetu oznacza mniej środków na kluczowe obszary, takie jak bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, edukacja czy inwestycje publiczne. Dodatkowo, firmy działające zgodnie z prawem muszą konkurować z podmiotami wykorzystującymi fikcyjny obrót gospodarczy, co osłabia konkurencyjność rynku i sprzyja rozwojowi szarej strefy.