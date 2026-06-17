​Piłkarz reprezentacji Portugalii Bernardo Silva, który odszedł z Manchesteru City, wzmocnił Real Madryt - poinformował w środę hiszpański klub. Umowa z 31-letnim pomocnikiem ma obowiązywać na dwa sezony, czyli do 30 czerwca 2028 roku.

Bernando Silva z Manchesterem City zdobył 19 trofeuów, w tym m.in. Puchar Europy / IMAGO/Nigel Keene/Imago Sport and News/East News / East News

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Obecnie Bernardo Silva uczestniczy w mistrzostwach świata w Ameryce Północnej, w środę o godz. 19 reprezentacja Portugalii zainauguruje swoje występy meczem z Demokratyczną Republiką Konga.

Z City w niecałą dekadę zdobył aż 19 tytułów!

Do Realu dołączy po powrocie z mundialu. Doświadczony portugalski pomocnik już w połowie kwietnia potwierdził, że po zakończeniu sezonu odchodzi z Manchesteru City. Z "The Citizens" od 2017 roku wywalczył 19 tytułów, w tym sześciokrotnie mistrzostwo Anglii, a w 2023 roku triumfował w Lidze Mistrzów.