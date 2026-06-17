Już od 26 czerwca gdańskie plaże oficjalnie rozpoczną sezon kąpieliskowy. Na mieszkańców i turystów czeka nie tylko rozbudowana infrastruktura, ale także nowoczesny sprzęt ratowniczy i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Sprzęt będzie można wypożyczać nieodpłatnie, bez wcześniejszej rezerwacji, bezpośrednio u ratowników.

/ gdansk.pl / Materiały prasowe

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W sezonie letnim 2026 w Gdańsku działać będzie aż 9 strzeżonych kąpielisk: Stogi, Dom Zdrojowy Brzeźno, Molo Brzeźno, Hallera Brzeźno, Orle, Świbno, Sobieszewo, Jelitkowo oraz Piastowska Jelitkowo.

Łączna długość strzeżonej linii brzegowej to 1,3 kilometra.

Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwać będzie 70 ratowników, wyposażonych w nowoczesny sprzęt, w tym skutery wodne, quady, łodzie motorowe, kajaki ratownicze, łodzie wiosłowe, kombinezony ratownicze oraz wieże ratownicze.

Plaże dostępne dla każdego

Gdańsk od lat rozwija projekt dostępnych plaż, dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodzin z małymi dziećmi.

Na wybranych kąpieliskach – Stogi, Brzeźno Molo, Jelitkowo Piastowska i Jelitkowo Jantarowa – dostępne są kładki ułatwiające poruszanie się po piasku, dostosowane przebieralnie, ławki, tablice informacyjne oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a.

/ gdansk.pl / Materiały prasowe

W tym sezonie na plażach pojawi się także nowy sprzęt marki Wheeleez – 15 specjalistycznych wózków i 8 chodzików, które umożliwią osobom z ograniczoną mobilnością swobodne korzystanie z plaży.

Sprzęt można wypożyczać bezpłatnie i bez wcześniejszej rezerwacji, bezpośrednio u ratowników w Brzeźnie (od 22 czerwca) oraz na Stogach (od 26 czerwca), w godzinach od 9.00 do 17.00.



Nowa infrastruktura i wsparcie dla ratowników

Baza ratowników na Stogach została niedawno wyremontowana, a jej wyposażenie wzbogacił przekazany przez Baltic Hub sprzęt ratowniczy.

Ratownicy otrzymali m.in. skuter wodny, quada, łódź motorową, kajaki ratownicze, łodzie wiosłowe, kombinezony ratownicze oraz wieże ratownicze, co znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa na plaży.



Dzięki nowoczesnemu sprzętowi ratowniczemu oraz udogodnieniom dla osób z niepełnosprawnościami, sezon kąpieliskowy 2026 zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie.