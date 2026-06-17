Książę Jerzy, 12-letni syn następcy brytyjskiego tronu księcia Williama, rozpocznie naukę w prestiżowej Eton College. To jedna z najbardziej elitarnych szkół w Wielkiej Brytanii, do której uczęszczał również ojciec chłopca.

Książe Jerzy dołączy do elitarnej szkoły z internatem / Cover Images / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Pałac Kensington potwierdził, że 12-letni książę dołączy do szkoły we wrześniu, niedługo po ukończeniu 13. roku życia w lipcu - pisze serwis CNN.

Eton College, położone w hrabstwie Berkshire niedaleko Londynu, przyjmuje chłopców w wieku od 13 do 18 lat i co roku rekrutuje około 270 uczniów. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych szkół prywatnych w kraju, znana z kształcenia brytyjskich elit politycznych, biznesowych i kulturalnych.

Wśród absolwentów Eton znajduje się aż 20 z 58 brytyjskich premierów, w tym byli szefowie rządu: Boris Johnson oraz David Cameron. Szkołę kończyli również członkowie rodziny królewskiej - m.in. ojciec Jerzego, książę William, który uczęszczał tam w latach 90., a także jego stryj, książę Harry.

Wrzesień 1995 r. - rodzina odprowadza księcia Williama przed jego pierwszym dniem w Eton College / DAILY MAIL ROTA/Press Association / East News

Eton słynie nie tylko z politycznych i arystokratycznych powiązań. Wśród absolwentów są także znane postacie świata kultury, m.in. aktorzy Eddie Redmayne i Tom Hiddleston.

Koszt nauki w roku szkolnym 2025/2026 wynosił ok. 63,3 tys. funtów rocznie, czyli ok. 310 tys. zł. Szkoła oferuje wyłącznie system z internatem, co oznacza, że uczniowie mieszkają na jej terenie przez cały rok szkolny.



W praktyce oznacza to, że młody książę będzie przebywał niedaleko rodzinnej rezydencji Forest Lodge w Windsor Great Park - zaledwie kilka kilometrów od domu.