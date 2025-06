Od piątku (6 czerwca) do niedzieli (8 czerwca) w Warszawie odbędzie się kilka imprez biegowych i triathlonowych. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami w ruchu.

Zawodnicy na trasie 33. Biegu Konstytucji 3 Maja, który odbył się 3 maja 2025 r. w Warszawie. / Radosław Pietruszka / PAP

W najbliższy weekend w Warszawie zaplanowano następujące imprezy: Night Run Warsaw, Bieg Wolności, Bieg Ursynowa oraz Ironman 70.3 oraz Triathlon 5150 Series.

"Ulice, na których będą rywalizowali zawodnicy, zostaną zamknięte dla ruchu" - przekazał stołeczny ratusz.

Bieg w piątek wieczorem

Jako pierwszy rozpocznie się Night Run Warsaw: w piątek, 6 czerwca o godzinie 23.00 w Multimedialnym Parku Fontann. Biegacze pobiegną ulicami: Sanguszki, Konwiktorską, Bonifraterską, przez plac Krasińskich, Miodową, Krakowskim Przedmieściem - wokół skweru Hoovera - i z powrotem tą samą trasą. Ulica Sanguszki będzie wyłączona z ruchu od godziny 21.30, a pozostałe ulice od godziny 22.30. Kierowcy wrócą na nie o północy.

"Autobusy linii: 111, 116, 128, 175, 180, 503 518 i N44 pojadą objazdem ulicą Andersa, przez plac Bankowy i Senatorską" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Dla mieszkańców Starego i Nowego Miasta powstaną śluzy umożliwiające wyjazd. Pojawią się one na skrzyżowaniach ulic: Konwiktorskiej i Zakroczymskiej, Bonifraterskiej i Franciszkańskiej, Bonifraterskiej i Świętojerskiej oraz Miodowej i Długiej.

Triathlon w niedzielę

Uczestnicy niedzielnych zawodów triathlonowych mieli do wyboru dwa warianty trasy: krótszy 5150 Triathlon Series oraz dłuższy Ironman 70.3. Większość ulic na trasie rywalizacji zostanie zamknięte w godzinach 7.30-15.30. Autobusy komunikacji miejskiej pojadą objazdami.

Zawody triatlonowe rozpoczną się w niedzielę, o godzinie 8.00 nad Zalewem Zegrzyńskim. Po pływaniu sportowcy wsiądą na rowery. Pojadą przez gminę Nieporęt, a triatloniści, którzy wybrali dłuższy dystans także przez gminy Marki i Radzymin.

Do Warszawy zawodnicy wjadą ulicą Płochocińską. Dalej pojadą ulicami: Modlińską, aleją Kuklińskiego, przez most Skłodowskiej-Curie, Wisłostradą do mostu Poniatowskiego, gdzie zawrócą w stronę Multimedialnego Paku Fontann.

Kolejny etap zmagań rozpocznie się w Multimedialnym Parku Fontann. Tam zawodnicy zostawią rowery i rozpoczną bieg ulicami: Sanguszki, Konwiktorską, Bonifraterską, Miodową, przez plac Krasińskich, Miodową, dalej Krakowskim Przedmieściem i po zwrotce na wysokości pomnika Mikołaja Kopernika wrócą tą samą drogą do Zakroczymskiej. W zależności od dystansu sportowcy do pokonania będą mieli dwie lub cztery takie pętle. Ostatni triathlonista powinien zakończyć zmagania do godziny 18.50.

"Wszystkie ulice na trasie biegaczy będą zamknięte od godziny 8.00 do 18.00. Tak, jak w czasie biegu nocnego, dla mieszkańców przygotowano śluzy umożliwiające wjazd i wyjazd z rejonu Starówki" - przekazał ratusz.

Osoby jadące ulicą Szymanowską, od strony Słomińskiego, będą musiały skręcić w lewo w Zakroczymską, od strony Jeziorańskiego kierowcy będą mogli skręcić wyłącznie w prawo w Szymanowską.

ZTM przekazał, że zmiany w kursowaniu autobusów mogą zostać wprowadzone już około godziny 7.30. Wówczas wyłączane z ruchu będą odcinki trasy rowerowej.

Z tego powodu na objazdach będą autobusy linii: od godziny 7.30 do 14.30: 152, 705, 723, 731, 735, 736, 738, L44 i L45; od godziny 7.30 do 15.00: 186, 509, 511, 516, 518, 723, 731 a od godziny 7.30 do 15.30: 100, 106, 114, 118, 185;

Od godziny 8.00 do 18.00 zamknięte będą ulice na trasie biegu, wtedy dodatkowo na objazdy pojadą autobusy linii: 100, 116, 178, 180, 503 i 518.

Niedzielne biegi osiedlowe

Także w niedzielę biegacze będą rywalizowali w alei Komisji Edukacji Narodowej podczas kolejnej edycji Biegu Ursynowa. Przygotowania do biegu rozpoczną się o godzinie 8.00.

Wówczas zostanie zamknięta jezdnia alei KEN w kierunku Kabat, od ul. Gandhi do Płaskowickiej, ale bez ronda Krahelskiej. Od godziny 9.30 będzie wygrodzona cała trasa zawodów, czyli obie jezdnie alei KEN od Płaskowickiej do Bartóka - bez skrzyżowań z tymi ulicami.

O godzinie 11.00 kierowcy ponownie pojadą między Gandhi a Bartóka, a pół godziny później także od Gandhi do Płaskowickiej.

"W czasie zawodów autobusy linii: 136, 148, 163, 179, 185, 192 ,193, 209, 217, 503, 715 i 737 będą kursowały objazdami" - przekazał ZTM.

Również w niedzielę dzielnicowe zawody odbędą się w Ursusie. Dla uczczenia kolejnej rocznicy częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu RP, biegacze pokonają symboliczny dystans 1989 metrów.

Start oraz meta Biegu Wolności będą na placu Czerwca 1976 r. Stamtąd zawodnicy pobiegną ulicami: Traktorzystów, zawrócą na wysokości łącznika z ulicą Dyrekcyjną, z powrotem na plac Czerwca 1976 r. i dalej Hennela do mety.

Trasa zawodów będzie zamknięta dla ruchu w godzinach 10.50-11.30. Autobusy linii: 194, 207 i 228 będą kursowały objazdami.