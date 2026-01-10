Na ulice Warszawy wyjadą dodatkowe, bezpłatne autobusy grzewcze, które będą dostępne w miejscach o największym natężeniu ruchu - poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak dodał, pojazdy będą jeździły w sobotę od godz. 18.00 przez całą noc, ostatni odjazd z pętli zaplanowano o 9.00.
- W sobotę na ulice Warszawy wyjadą dodatkowe, bezpłatne autobusy grzewcze - poinformował prezydent Rafał Trzaskowski.
- Autobusy "OGRZEJ SIĘ - linia A" i "OGRZEJ SIĘ - linia B" będą kursować od godz. 18:00 przez całą noc, ostatni odjazd o 9:00 rano.
- Trasy autobusów obejmują kluczowe rejony miasta o dużym natężeniu ruchu pieszych.
- Państwowa Straż Pożarna ustawiła pięć ogrzewanych namiotów w ważnych punktach komunikacyjnych Warszawy, gdzie można napić się ciepłej herbaty i kawy.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi w sobotę wieczorem dwa autobusy grzewcze: "OGRZEJ SIĘ - linia A" i "OGRZEJ SIĘ - linia B". Ich trasy zostały zaplanowane tak, by można było do nich wsiąść w wielu rejonach miasta, tam gdzie jest wielu pieszych.
"Pojazdy będą jeździły od godz. 18.00 przez całą noc - ostatni odjazd z pętli o 9.00" - przekazał prezydent Warszawy w sobotnim wpisie na platformie X.
"OGRZEJ SIĘ - linia A" pojedzie trasą: Dw. Centralny 23 - jezdnia północna Dworca Centralnego - Emilii Plater - Aleje Jerozolimskie - Aleja Prymasa Tysiąclecia - Górczewska - Leszno - Okopowa - Aleja "Solidarności" - Aleja Jana Pawła II - jezdnia północna Dworca Centralnego - Dw. Centralny 23.
"OGRZEJ SIĘ - linia B" ruszy trasą: Pl. Hallera 12 - Jagiellońska - św. Cyryla i Metodego - Targowa - J. Zamoyskiego - Lubelska - Bliska - Żupnicza - Chodakowska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Wiatraczna - Grochowska - J. Zamoyskiego - Targowa - Aleja "Solidarności" - Jagiellońska - Pl. Hallera 12.