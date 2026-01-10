Ponadto Państwowa Straż Pożarna w ważnych węzłach komunikacyjnych wystawiła pięć ogrzewanych namiotów. Mieszkańcy Warszawy będą mogli napić się tam ciepłej herbaty i kawy. Namioty będą stały w sobotę i w niedzielę od 10.00 do 18.00, a potem od poniedziałku do odwołania codziennie od 6.00 do 18.00.

Namioty stoją przy stacji metra Centrum, na Rondzie Wiatraczna - między ul. Grochowską a Al. Waszyngtona, przy skrzyżowaniu Al. Solidarności z Targową, przy stacji Metro Wilanowska, na skrzyżowaniu ul. Marymonckiej i Żeromskiego - w rejonie Metra Słodowiec.

Ostrzeżenia przed silnym mrozem

W piątek w związku z prognozowanymi niskimi temperaturami IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla ośmiu województw. Zagrożeni alertami byli mieszkańcy woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz części woj.: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego i wielkopolskiego.

Noc z soboty na niedzielę nadal ma być mroźna. Ponadto - według prognoz - na Pomorzu wystąpią intensywne opady śniegu. Większy śnieg pojawi się też w górach, a lekkie opady możliwe są w całej Polsce. Na termometrach najzimniej na południowym wschodzie - do minus 16 st. C, w centrum z kolei około 11 st. C, a nad morzem od minus 4 do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu w porywach do 60 km/h, a na samym Wybrzeżu do 85 km/h.

W związku z mrozami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zleciło wojewodom wzmocnienie działań pomocowych. Służby otrzymały wytyczne dotyczące patroli i sprawdzania pustostanów, ogrodów działkowych i parków.

Na stronie Policji działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), gdzie obywatele mogą korzystać z funkcji "Osoba bezdomna wymagająca pomocy", aby precyzyjnie wskazać lokalizację potrzebujących.

Jak poinformowało w sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, minionej doby w Polsce z wychłodzenia zmarły trzy osoby.