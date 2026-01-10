Na ulice Warszawy wyjadą dodatkowe, bezpłatne autobusy grzewcze, które będą dostępne w miejscach o największym natężeniu ruchu - poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak dodał, pojazdy będą jeździły w sobotę od godz. 18.00 przez całą noc, ostatni odjazd z pętli zaplanowano o 9.00.

  • W sobotę na ulice Warszawy wyjadą dodatkowe, bezpłatne autobusy grzewcze - poinformował prezydent Rafał Trzaskowski.
  • Autobusy "OGRZEJ SIĘ - linia A" i "OGRZEJ SIĘ - linia B" będą kursować od godz. 18:00 przez całą noc, ostatni odjazd o 9:00 rano.
  • Trasy autobusów obejmują kluczowe rejony miasta o dużym natężeniu ruchu pieszych.
  • Państwowa Straż Pożarna ustawiła pięć ogrzewanych namiotów w ważnych punktach komunikacyjnych Warszawy, gdzie można napić się ciepłej herbaty i kawy.
  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

Zobacz również:

Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi w sobotę wieczorem dwa autobusy grzewcze: "OGRZEJ SIĘ - linia A" i "OGRZEJ SIĘ - linia B". Ich trasy zostały zaplanowane tak, by można było do nich wsiąść w wielu rejonach miasta, tam gdzie jest wielu pieszych.

"Pojazdy będą jeździły od godz. 18.00 przez całą noc - ostatni odjazd z pętli o 9.00" - przekazał prezydent Warszawy w sobotnim wpisie na platformie X.

"OGRZEJ SIĘ - linia A" pojedzie trasą: Dw. Centralny 23 - jezdnia północna Dworca Centralnego - Emilii Plater - Aleje Jerozolimskie - Aleja Prymasa Tysiąclecia - Górczewska - Leszno - Okopowa - Aleja "Solidarności" - Aleja Jana Pawła II - jezdnia północna Dworca Centralnego - Dw. Centralny 23.

"OGRZEJ SIĘ - linia B" ruszy trasą: Pl. Hallera 12 - Jagiellońska - św. Cyryla i Metodego - Targowa - J. Zamoyskiego - Lubelska - Bliska - Żupnicza - Chodakowska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Wiatraczna - Grochowska - J. Zamoyskiego - Targowa - Aleja "Solidarności" - Jagiellońska - Pl. Hallera 12.

Ponadto Państwowa Straż Pożarna w ważnych węzłach komunikacyjnych wystawiła pięć ogrzewanych namiotów. Mieszkańcy Warszawy będą mogli napić się tam ciepłej herbaty i kawy. Namioty będą stały w sobotę i w niedzielę od 10.00 do 18.00, a potem od poniedziałku do odwołania codziennie od 6.00 do 18.00.

Namioty stoją przy stacji metra Centrum, na Rondzie Wiatraczna - między ul. Grochowską a Al. Waszyngtona, przy skrzyżowaniu Al. Solidarności z Targową, przy stacji Metro Wilanowska, na skrzyżowaniu ul. Marymonckiej i Żeromskiego - w rejonie Metra Słodowiec.

Ostrzeżenia przed silnym mrozem

W piątek w związku z prognozowanymi niskimi temperaturami IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla ośmiu województw. Zagrożeni alertami byli mieszkańcy woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz części woj.: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego i wielkopolskiego.

Noc z soboty na niedzielę nadal ma być mroźna. Ponadto - według prognoz - na Pomorzu wystąpią intensywne opady śniegu. Większy śnieg pojawi się też w górach, a lekkie opady możliwe są w całej Polsce. Na termometrach najzimniej na południowym wschodzie - do minus 16 st. C, w centrum z kolei około 11 st. C, a nad morzem od minus 4 do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu w porywach do 60 km/h, a na samym Wybrzeżu do 85 km/h.

W związku z mrozami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zleciło wojewodom wzmocnienie działań pomocowych. Służby otrzymały wytyczne dotyczące patroli i sprawdzania pustostanów, ogrodów działkowych i parków.

Na stronie Policji działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), gdzie obywatele mogą korzystać z funkcji "Osoba bezdomna wymagająca pomocy", aby precyzyjnie wskazać lokalizację potrzebujących.

Jak poinformowało w sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, minionej doby w Polsce z wychłodzenia zmarły trzy osoby.