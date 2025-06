Wynagrodzenia w Orlenie według nowych zasad. Prezes i pozostali członkowie zarządu otrzymają płace obniżone o ok. 13 proc. w porównaniu do dotychczas obowiązujących reguł.

Orlen / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu, zgodnie z propozycjami Skarbu Państwa, ustaliło w czwartek m.in. zasady kształtowania wynagradzania członków zarządu.

Na pytanie PAP, jak - w oparciu o przyjęte przez akcjonariuszy Orlenu regulacje - wynagrodzenia te ulegną zmianie, biuro prasowe spółki odpowiedziało w piątek, że "na skutek przyjęcia przez ZWZ uchwał porządkujących zasady wynagrodzeń władz spółki, wynagrodzenia prezesa i pozostałych członków zarządu Orlen zostaną obniżone o ok. 13 proc. względem dotychczas obowiązujących zasad".

Uchwały dotyczące wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz zasady kształtowania wynagradzania członków zarządu były rozpatrywane na końcu czwartkowego posiedzenia ZWZ Orlenu. Wcześniej akcjonariusze, głosami Skarbu Państwa, zdecydowali m.in., że dywidenda za 2024 r. wyniesie 6 zł na akcję, powołali też na nową kadencję rady nadzorczej dotychczasowych 10 jej członków, ustalając jednocześnie 11-osobowy skład rady - do obsadzenia pozostaje tam jedno miejsce.

Zgodnie ze statutem spółki w skład rady może wchodzić od 6 do 15 członków, w tym przewodniczący, przy czym Skarb Państwa, reprezentowany przez właściwy podmiot do wykonywania praw z należących do niego akcji, jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka rady bez zgody akcjonariuszy.

Zgodnie z publikowanymi ostatnio przez Orlen danymi, Skarb Państwa posiada tam 49,9 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE - 5,72 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 44,38 proc. akcji.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.