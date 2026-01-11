​Tragiczny finał wypadku, do którego doszło w niedzielę nad ranem niedaleko stacji kolejowej Wrzosów koło Mińska Mazowieckiego. Kierowca Mercedesa wjechał przez oznakowany przejazd, po czym zderzył się z pociągiem. Zginął na miejscu. Wstrzymano ruch pociągów w stronę Siedlec.

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę nad ranem (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Jak poinformowała starsza sierżant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim do wypadku doszło na oznakowanym przejdźcie kolejowym z rogatkami.

To tam nad ranem w niedzielę Mercedes wjechał na tory wprost pod pociąg relacji Warszawa Zachodnia - Siedlce. Do zdarzenia doszło we wsi Chrośla, niedaleko stacji Wrzosów w województwie mazowieckim.

Kierowca auta zginął na miejscu. Na ten moment nie mamy ustalonej tożsamości tej osoby - zaznaczyła Antolak. Wiadomo także, że żaden z pasażerów pociągu nie został poszkodowany. Policja prowadzi czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim.

Ruch pociągów w kierunku Siedlec jest wstrzymany. Utrudnienia mogą potrwać do pięciu godzin.