Jedna z najsłynniejszych par w Wielkiej Brytanii otrzyma tytuł szlachecki. Były piłkarz David Beckham i jego żona, piosenkarka i projektantka mody, Victoria, mają zostać uhonorowani w trakcie urodzin króla Karola III.

David i Vctioria Beckham otrzymają tytuł szlachecki / HENRY NICHOLLS/AFP / East News

David Beckham, legenda angielskiej piłki nożnej i ambasador licznych inicjatyw charytatywnych, zostanie w przyszłym tygodniu uhonorowany tytułem szlacheckim. Informację tę podały brytyjskie media, powołując się na listę uhonorowanych z okazji urodzin króla Karola III. Beckham, który rozegrał ponad 100 meczów w barwach Anglii, od lat angażuje się w działalność społeczną, szczególnie na rzecz dzieci z trudnych środowisk.

Po oficjalnym ogłoszeniu listy, David Beckham będzie mógł posługiwać się tytułem "sir", a jego żona, projektantka mody i była członkini zespołu Spice Girls, Victoria Beckham, zostanie Lady Beckham. Para od lat pojawia się publicznie u boku rodziny królewskiej - ostatnio podczas Chelsea Flower Show w maju, gdzie towarzyszyli królowi Karolowi III i królowej Camilli.

Lata oczekiwań i działalność społeczna

Beckham od ponad dekady był wymieniany jako kandydat do tytułu szlacheckiego. W 2003 roku otrzymał Order Imperium Brytyjskiego (OBE), a w 2011 roku został zgłoszony do tytułu sir po tym, jak pomógł Londynowi zdobyć prawo do organizacji igrzysk olimpijskich w 2012 roku. Procedurę wstrzymały jednak kontrowersje podatkowe, z których Beckham został ostatecznie oczyszczony cztery lata temu. Były zawodnik Manchesteru United był oskarżony o unikanie płacenia podatków.

Były piłkarz od 20 lat pełni funkcję specjalnego ambasadora UNICEF, a w tym roku odebrał prestiżową nagrodę World Economic Forum Crystal Award za działalność na rzecz praw dzieci. W swoim przemówieniu w Davos podkreślał konieczność walki o równe szanse dla dziewcząt na całym świecie.

W maju tego roku Beckham dołączył do konsorcjum przejmującego klub piłkarski Salford City, wspólnie z byłym kolegą z Manchesteru United, Garym Neville’em. Celem nowego zarządu jest awans klubu do Premier League. Obecnie drużyna z Salford gra w League Two (czwarty szczebel rozgrywek w Anglii).