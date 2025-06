Czerwiec w Europie zapowiada się wyjątkowo gorąco. Temperatury w niektórych regionach mogą poszybować nawet do 42 st. C, a Hiszpania i Portugalia znajdą się w epicentrum tego piekielnego lata.

Według prognoz, apogeum upałów przypadnie między 16 a 18 czerwca / Shutterstock

Najgorętsze dni czerwca

Według prognoz, apogeum upałów przypadnie między 16 a 18 czerwca. Kordoba w Hiszpanii, znana jako "patelnia Europy", 16 czerwca o godzinie 18:00 ma odnotować aż 42 st. C. Portugalia również poczuje żar - w południowym dystrykcie Faro termometry wskażą 41 st. C. Te ekstremalne temperatury utrzymają się przez cały tydzień, choć w Portugalii po początkowym wzroście do 39 st. C, odnotuje się spadek do około 30 st. C.

Włochy i Grecja również odczują upały, choć nieco wcześniej. Już 15 czerwca na Sycylii i w okolicach Tarentu na południu Włoch temperatura może osiągnąć 35 st. C, a na wschód od Neapolu 34 st. C. W Grecji tego samego dnia w Larisie prognozuje się 35 st. C. Turcja dołączy do grona najgorętszych krajów 16 czerwca, z przewidywanymi 37 st. C w Aydin.

Co mówią eksperci o rekordowych upałach?

Prognozy na całe lato 2025 roku rysują obraz wyjątkowo gorących warunków. Badania Instytutu Maxa Plancka sugerują, że anomalie temperaturowe w Europie można przewidzieć z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, śledząc temperaturę Oceanu Atlantyckiego, który od lat odnotowuje rekordowo wysokie wartości.

Wszystkie modele prognostyczne wskazują na cieplejsze i bardziej suche lato niż zwykle. We Francji, na przykład, czerwiec ma być cieplejszy o około 1 st. C powyżej normy, zwłaszcza w regionach Île-de-France i Grand Est.

Podobne trendy utrzymają się w lipcu i sierpniu, z temperaturami od 0,5 st. C do 1 st. C powyżej średniej. Przewiduje się również wyjątkowo suchą pogodę, szczególnie na zachodzie kraju. Należy jednak pamiętać, że te prognozy sezonowe są eksperymentalne i mogą ulec zmianie.

Rynek energii szykuje się na ekstremalne lato

Ekstremalne warunki pogodowe mają bezpośredni wpływ na europejskie rynki energii, które stają się coraz bardziej zależne od energii słonecznej i wiatrowej. Chłodny i deszczowy początek czerwca w Europie Północnej najprawdopodobniej ustąpi miejsca falom upałów. Będziemy dużo słyszeć o ekstremach - powiedział Andrew Pedrini, meteorolog z Atmospheric G2.

Wzrost temperatur oznacza zwiększone zapotrzebowanie na energię do chłodzenia. Przewiduje się, że wzorce wysokiego ciśnienia zablokują chłodne, wilgotne powietrze znad Atlantyku, co spowoduje spadek generacji energii wiatrowej, ale gwałtowny wzrost produkcji energii słonecznej.

Mimo ostatnich obfitych opadów, które podniosły poziom wody w wielu ważnych rzekach, takich jak Ren, ryzyko suszy nadal się utrzymuje. Ekstremalne upały mogą odwrócić ten trend, zwłaszcza w Alpach, gdzie poziom wód w zbiornikach hydroelektrycznych jest znacznie poniżej normy. "Ryzyko związane z suszą utrzymuje się" - wynika z notatki doradcy energetycznego Inspired Plc.

Wyzwania dla dostaw energii

Zależność Europy od odnawialnych źródeł energii sprawia, że prognozy pogody mają coraz większy wpływ na rynek. Jak wyjaśnia Nick Campbell, dyrektor zarządzający w Inspired, równowaga między podażą a popytem staje się coraz bardziej skomplikowana.

W nadchodzących miesiącach zobaczymy, jak to się dzieje w czasie rzeczywistym, jeśli zobaczymy ciepłe, spokojne dni, wówczas redukcja generacji wiatrowej będzie oznaczać, że gaz będzie potrzebny do zaspokojenia zapotrzebowania na chłodzenie - powiedział Campbell.

W rezultacie zjawiska pogodowe mają teraz bardziej bezpośredni i znaczący wpływ na rynek - dodał Marco Saalfrank z Axpo Holding AG.

Prognozy dotyczące zachmurzenia są niezwykle niskie w wielu regionach, co zwiększa prawdopodobieństwo rekordowego nasłonecznienia i produkcji energii słonecznej, szczególnie na południowym wschodzie Europy. To naprawdę silny sygnał. Nie widziałem takiego sygnału w modelach - dodał Todd Crawford, wiceprezes meteorologii w Atmospheric G2.