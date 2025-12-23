Sąd Rejonowy w Sopocie skazał Ihora H. na cztery lata pozbawienia wolności za włamanie i zniszczenie infrastruktury wodociągowej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Straty oszacowano na ponad 80 tys. złotych. Mężczyzna będzie musiał także naprawić wyrządzone szkody.

/ Shutterstock

Ihor H. skazany na cztery lata więzienia za włamanie i zniszczenie studni głębinowej.

Straty przekroczyły 80 tys. złotych.

Od zatrzymania przebywa w areszcie tymczasowym.

Do zdarzenia doszło 15 lipca 2025 roku na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Ihor H. włamał się do punktu "Nowe Sarnie Wzgórze - studnie głębinowe" i zniszczył elementy sieci wodociągowej, w tym rozdzielnicę, przyłącze do sieci oraz same studnie głębinowe należące do firmy Aqua-Sopot. Straty wynikające z jego działań przekroczyły 80 tysięcy złotych.

Wyrok sądu

Sąd Rejonowy w Sopocie uznał Ihora H. za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów. Za zakłócenie działania i uszkodzenie urządzeń wodociągowych wymierzono mu karę trzech lat więzienia, za zniszczenie mienia - rok i trzy miesiące, a za przywłaszczenie dowodu osobistego - sześć miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem pracy społecznej. Ostatecznie sąd wymierzył karę łączną czterech lat pozbawienia wolności.

Oprócz kary więzienia, sąd zobowiązał Ihora H. do naprawienia szkód. Mężczyzna musi zapłacić blisko 76 tys. złotych spółce Aqua-Sopot oraz ponad 6,5 tys. złotych Polskiemu Związkowi Działkowców. Od momentu zatrzymania wobec oskarżonego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.