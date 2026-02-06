Rozpoczęła się ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. Wydarzenie odbywa się na słynnym stadionie San Siro w Mediolanie, a mniejsze uroczystości mają miejsce w Cortinie d'Ampezzo, Livigno i Predazzo. Zwieńczeniem imprezy będzie zapalenie dwóch olimpijskich zniczy. Tytuł przedstawienia to "Harmonia".

Inauguracja zimowych igrzysk olimpijskich 2026 we Włoszech / EPA/SALVATORE DI NOLFI / PAP/EPA

Pierwszym składnikiem tytułowej "Harmonii" jest: piękno. Ceremonia rozpoczęła się od tańca. Ubiór występujących nawiązywał do rzeźb Antonio Canovy, a choreografia opowiadała o rzymskim micie o Kupidynie i Psyche.

Drugim elementem włoskiej harmonii jest fantazja. Włoska aktorka Matilda De Angelis, a za nią grupa paparazzi na scenie Nad stadionem "wylewają się" farby z podstawowymi kolrami - czerwoną, żółtą i niebieską.

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich / EPA/TERESA SUAREZ / PAP/EPA

Następnie na scenę wyszła amerykańska piosenkarka Mariah Carey, która zaśpiewała włoski szlagier wszech czasów "Volare".

Mariah Carey na cenie w San Siro / EPA/PETER KNEFFEL / POOL / PAP/EPA

Po występie Carey na scenie rozbrzmiały dźwięki italo disco. Później wyświetlono krótki filmik, na którym tramwajem przyjechał na San Siro prezydent Włoch Sergio Mattarella.

Na cenie pojawiły się modelki, ubrane na biało, zielono i czerwono - stworzyły ruchomą flagę Włoch. Flagę kraju, która została wciągnięta na maszt przyniosła światowej sławy włoska modelka Vittoria Ceretti. Podczas wciągania flagi usłyszeliśmy włoski hymn. Równocześnie w Cortinie również miało miejsce wciągnięcie flagi.

Wciągnięcie włoskiej flagi na maszt / EPA/TERESA SUAREZ / PAP/EPA

Scenę na San Siro ponownie przejęli aktorzy i tancerze. Podzieleni są oni na dwie grupy - jedna symbolizuje górę, czyli to co naturalne, a druga miasto, czyli to co powstało od człowieka. Na scenie pojawiło się również pięć pierścieni olimpijskich, które zawisły nad sceną tworząc symbol igrzysk - koła symbolizują pięć kontynentów.

Parada sportowców

Następnie rozpoczęła się parada sportowców, która została podzielona między cztery lokalizacje. Wynika to z rozproszenia igrzysk olimpijskich po północnych Włoszech.

Na początku, jak zwykle zobaczyliśmy sportowców z Grecji. Później kolejno pojawiły się reprezentacje: Albanii, Andory, Arabii Saudyjskiej, Argentyny, Armenii, Australii, Austrii,

W trakcie ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich przechodzimy przez lata włoskiej historii. Spektakl celebruje to, z czego Włochy są najbardziej znane - kuchnię, design i modę. Zobaczymy 1400 kostiumów, które są uhonorowaniem zmarłego w 2025 roku Giorgio Aramaniego.

Podczas podróży przez włoską historię zostaną wspomniane wybitne postacie, w tym człowiek renesansu Leonardo da Vinci i podróżnik Krzysztof Kolumb.

W ceremonii bierze udział około 1300 osób w tym 1200 wolontariuszy z 27 krajów.

Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie / EPA/MICHAEL BUHOLZER / PAP/EPA

Na trybunach natomiast nie zabraknie ważnych osobistości - głów państw i szefów rządów, a także przedstawicieli rodzin królewskich. Wśród nich znajdzie się prezydent Polski Karol Nawrocki, a także sekretarz generalny ONZ Antonio Gutteres. Na czele amerykańskiej delegacji stoją wiceprezydent J.D. Vance, który przyleciał do Włoch z żoną Ushą i dziećmi, a także sekretarz stanu Marco Rubio.

Po raz pierwszy w historii igrzysk jednocześnie zapalą się dwa znicze - jeden przy Arco della Pace (Łuku Pokoju) w Mediolanie, a drugi na Piazza Dibona w Cortinie d’Ampezzo. Za to zadanie odpowiedzialni będą 59-letni Alberto Tomba i 55-letnia Deborah Compagnoni, czyli złoci medaliści olimpijscy i jedni z najpopularniejszych włoskich sportowców.