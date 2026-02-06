Malediwy chcą zablokować umowę między Londynem a Port Louis o przeniesieniu suwerenności nad Wyspami Czagos na Mauritius. W związku z tym wszczęły postępowanie sądowe i wysłały okręt wojenny oraz drony na wody północnej części spornego archipelagu.

Wyspa Diego Garcia na Oceanie Indyjskim - największy atol w archipelagu Czagos / Shutterstock

Malediwy sprzeciwiają się umowie przekazującej Wyspy Czagos Mauritiusowi.

Prezydent Malediwów ogłosił wszczęcie postępowania sądowego i wysłanie okrętu wojennego oraz dronów na sporne wody.

Prezydent Malediwów Mohamed Muizzu poinformował parlament o wszczęciu postępowania sądowego, które ma zablokować umowę między Wielką Brytanią a Mauritiusem dotyczącą przekazania suwerenności nad Wyspami Czagos. W ramach protestu Malediwy wysłały okręt wojenny oraz drony na wody północnej części archipelagu, przejmując kontrolę nad spornym obszarem.

Spór o terytorium

Malediwy podkreślają, że w wyniku brytyjsko-maurytyjskiej umowy mogą stracić ponad 45 tys. km² terytorium morskiego. Kraj nie zgadza się z orzeczeniem Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza (ITLOS) z 2023 roku, które przyznało Malediwom 92,6 tys. km² spornego obszaru, ale odebrało im 45,3 tys. km² dotychczasowej wyłącznej strefy ekonomicznej.

Prezydent Muizzu zapewnił, że Malediwy wysłały już dwa listy do premiera Wielkiej Brytanii, argumentując, że ich roszczenia do Wysp Czagos są silniejsze niż Mauritiusu. Malediwy powołują się na historyczne korzystanie z wysp przez lokalnych rybaków przez ponad 2 tysiące lat.

Tło konfliktu i znaczenie Wysp Czagos

Wyspy Czagos położone są około 500 km na południe od Malediwów i ponad 2,2 tys. km od Mauritiusu. Formalnie archipelag był administrowany przez Mauritius do 1965 roku, kiedy to został przyłączony do Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego. W 2025 roku Wielka Brytania i Mauritius podpisały umowę o przekazaniu Czagos Mauritiusowi, z zastrzeżeniem utrzymania przez 99 lat bazy wojskowej Diego Garcia, wykorzystywanej przez USA i Wielką Brytanię.

Umowa o przekazaniu Wysp Czagos Mauritiusowi nie weszła jeszcze w życie - wymaga ratyfikacji przez brytyjski parlament. Spór o archipelag ma nie tylko wymiar terytorialny, ale także strategiczny, ze względu na obecność jednej z najważniejszych baz wojskowych na Oceanie Indyjskim.