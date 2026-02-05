Trzy pojazdy zderzyły się na pomorskim odcinku drogi ekspresowej S7 w Cedrach Małych. W kolizji uczestniczyła tzw. więźniarka, czyli samochód służby więziennej, którą przewożeni byli osadzeni.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / OSP Koszwały /

Do zderzenia trzech pojazdów na drodze ekspresowej S7 w Cedrach Małych doszło na pasie w kierunku Elbląga, jeszcze przed mostem nad Wisłą.

Jak ustalił reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, pojazd służby więziennej, potocznie nazywany więźniarką, jechał prawym pasem, kiedy funkcjonariusze zauważyli, że na pasie zieleni dachował samochód osobowy.

Chcąc pomóc, mundurowi zmienili pas na lewy, po czym zaczęli wyhamowywać. Jadąca za nimi osobówka nie zachowała bezpiecznej odległości, uderzyła w narożnik więźniarki i jednocześnie w lewy bok ciężarówki, która jechała prawym pasem.

W zdarzeniu dwie osoby zostały ranne.

Osadzeni byli cały czas pod opieką funkcjonariuszy służby więziennej.