Hiszpańskojęzyczna Wikipedia powieliła fałszywe informacje dotyczące incydentu z rosyjskimi dronami, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Eksperci ostrzegają, że tego typu manipulacje mogą służyć rosyjskiej propagandzie i mieć wpływ na opinię publiczną oraz rozwój sztucznej inteligencji.

/ Shutterstock

W hiszpańskojęzycznej Wikipedii pojawiły się nieprawdziwe informacje dotyczące rosyjskich dronów, które spadły na terytorium Polski.

Fałszywe treści sugerowały, że Rosja nie mogła być odpowiedzialna za atak, a winę przypisywano Ukrainie.

Podczas monitoringu treści w Wikipedii eksperci z NASK wykryli nieprawdziwe informacje w hiszpańskojęzycznej wersji artykułu dotyczącego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony podczas wrześniowego ataku Rosji na Ukrainę. W artykule sugerowano, że drony typu Gerbera nie mogły zostać wystrzelone z Rosji ze względu na ich zasięg, co miało wykluczać udział Rosji w incydencie.

Manipulacja na rzecz rosyjskiej propagandy

Według Filipa Szulika-Szareckiego z NASK manipulowanie treściami w Wikipedii może być atrakcyjnym narzędziem dla Federacji Rosyjskiej. Jednak na podstawie jednego przypadku nie można jednoznacznie stwierdzić, kto był autorem zmian. Ekspert podkreślił, że podobne narracje pojawiają się głównie na rosyjskojęzycznych stronach internetowych lub tych powielających rosyjską propagandę.

Zmiany w hiszpańskojęzycznej Wikipedii wprowadził niezarejestrowany użytkownik, a fragmenty zawierające dezinformację nie odwoływały się do żadnych źródeł. To narusza zasady encyklopedii i ułatwia "zaszywanie" fałszywych narracji jako neutralnych opisów.

Polska Wikipedia na straży prawdy

Jak podkreśla rzeczniczka Wikimedia Polska, polska edycja Wikipedii stosuje specjalne filtry blokujące źródła powielające rosyjską propagandę. Każda wersja językowa Wikipedii jest jednak autonomiczna, co oznacza, że skuteczność zabezpieczeń zależy od lokalnych społeczności edytorów.

Eksperci ostrzegają, że dezinformacja w Wikipedii może mieć wpływ nie tylko na czytelników, ale także na rozwój modeli językowych sztucznej inteligencji, które uczą się na podstawie treści z tej encyklopedii. Przyswajanie nieprawdziwych informacji przez AI może prowadzić do powielania przekłamań w przyszłości.