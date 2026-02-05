Od 18 września 2026 roku pasażerowie z Polski będą mogli skorzystać z bezpośrednich lotów z Gdańska na Islandię. Islandzki przewoźnik Icelandair ogłosił uruchomienie regularnych połączeń do międzynarodowego portu lotniczego w Keflaviku. Rejsy będą realizowane 3-4 razy w tygodniu.

Nowe połączenie lotnicze z Gdańska do Islandii. Icelandair uruchamia regularne rejsy do Keflaviku / Shutterstock

Jak poinformował Icelandair, połączenie będzie obsługiwane przez nowoczesne samoloty Boeing 737-MAX8. Dzięki temu Gdańsk stanie się nowym punktem przesiadkowym nie tylko dla podróży na Islandię, ale także do największych miast Ameryki Północnej.

Islandia, dzięki strategicznemu połączeniu między Europą a Ameryką, umożliwia dogodne przesiadki w hubie w Keflaviku.

Dyrektor generalny Icelandair, Bogi Nils Bogason, podkreślił, że nowe połączenie to ważny krok zarówno dla Polonii, jak i Islandczyków.

Jest to krok pozytywny na wielu poziomach: ułatwia powroty do domu Polonii i Islandczykom, a jednocześnie pozycjonuje Islandię jako węzeł dla podróżnych szukających bezpośredniego połączenia na Islandię lub dalszych połączeń do Ameryki Północnej - ocenił.

Icelandair to narodowy przewoźnik Islandii, działający od 1937 roku. Siedziba firmy znajduje się w Reykjaviku. Linia znana jest z obsługi połączeń transatlantyckich, wykorzystując położenie Islandii jako naturalnego mostu między kontynentami.

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy to największe lotnisko w północnej Polsce i trzecie pod względem liczby obsługiwanych pasażerów w kraju. W 2025 roku z usług gdańskiego lotniska skorzystało prawie 7,4 mln podróżnych, co oznacza wzrost o ponad 10 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.