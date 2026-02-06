Po raz pierwszy od ubiegłorocznej wojny dwunastodniowej przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Iranu spotkali się twarzą w twarz na rozmowach dotyczących programu nuklearnego. Negocjacje w Omanie, mogą być początkiem nowego etapu w relacjach obu krajów, choć na razie nie padły żadne przełomowe deklaracje.

Rozmowy w Omanie nie przyniosły przełomu - na zdjęciu Jared Kushner, Steve Witkoff i Said Badr Albusaidi / OMANI MINISTRY OF INFORMATION / HANDOUT / PAP/EPA

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

W piątek w stolicy Omanu, Maskacie, odbyły się kilkugodzinne negocjacje pomiędzy delegacjami USA i Iranu. Było to pierwsze takie spotkanie od czasu dwunastodniowego konfliktu z czerwca ubiegłego roku. Rozmowy rozpoczęły się o godzinie 10:00 czasu lokalnego i trwały do 18:00. Gospodarzem i głównym mediatorem był minister spraw zagranicznych Omanu, Badr al-Bousaidi.

W skład amerykańskiej delegacji weszli m.in. specjalny wysłannik Białego Domu Steve Witkoff, doradca prezydenta Donalda Trumpa i jego zięć Jared Kushner oraz dowódca CENTCOM admirał Brad Cooper. Iran reprezentował minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi wraz z zastępcami.

Krok od zerwania rozmów

W ostatnich dniach trwały przygotowania do spotkania w Omanie, ale rozbieżności między stronami były tak wielkie, że obawiano się, iż do rozmów w ogóle może nie dojść. Przedstawiciele USA wysyłali sygnały, że fiasko dyplomacji będzie oznaczać, że problemy irańskiego programu nuklearnego i zbrojeń trzeba będzie rozwiązać innymi sposobami. Głośno było o amerykańskiej marynarce wojennej krążącej w liczbie wielu okrętów w pobliżu Iranu i gotowej do podjęcia natychmiastowych działań.

W międzyczasie na Morzu Arabskim doszło też do kilku incydentów - siły USA otworzyły m.in. ogień do jednego z irańskich dronów patrolujących rejon.

Dzięki intensywnym zabiegom dyplomatycznym kilku państw regionu udało się uratować perspektywę rozmów - podaje Axios. Jak podkreślił minister al-Bousaidi, spotkanie miało "bardzo poważny" charakter, a obie strony "wyjaśniły swoje stanowiska i zidentyfikowały obszary możliwego postępu".

Minister Araghchi ocenił atmosferę rozmów jako "bardzo pozytywną" i zaznaczył, że negocjacje muszą odbywać się "w spokojnej atmosferze, bez napięć i gróźb". Strona amerykańska nie wydała oficjalnego komunikatu na temat przebiegu spotkania.

Sporne kwestie i ograniczony zakres rozmów

Stany Zjednoczone chciały prowadzić rozmowy dwutorowo: oprócz kwestii nuklearnej poruszyć także temat irańskiego programu rakietowego i wspierania sieci sojuszników Teheranu w regionie. Jednak, jak poinformował Araghchi, omawiano wyłącznie sprawy nuklearne.

"Nie rozmawiamy z Amerykanami o żadnych innych kwestiach" - podkreślił w rozmowie z mediami państwowymi.

USA zgodziły się także na zmianę miejsca rozmów z Turcji do Omanu oraz na wykluczenie innych państw Bliskiego Wschodu, które miały być obserwatorami. Amerykańscy urzędnicy przyznali, że zaakceptowali irańskie warunki, by wysłuchać stanowiska Teheranu, choć nie spodziewali się przełomu.

W międzyczasie Waszyngton ogłosił nowe sankcje wobec tzw. floty cieni irańskich tankowców.

Według informacji przekazanych przez amerykańskiego urzędnika portalowi Axios, w najbliższych dniach planowana jest druga runda rozmów. "To był dobry początek, ale kontynuacja zależy od konsultacji, które musimy przeprowadzić w naszych stolicach i decyzji, jak dalej postępować" - powiedział Abbas Araghchi.