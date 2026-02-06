W Krakowie oraz 35 okolicznych miejscowościach wprowadzono ograniczenia po wykryciu przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wojewoda małopolski podpisał rozporządzenie mające na celu podjęcie działań, prowadzących do powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.

Ptasia grypa w Krakowie i okolicach. Wprowadzone ograniczenia i apel o ostrożność / Shutterstock

W piątek wojewoda małopolski podpisał rozporządzenie dotyczące zwalczania zjadliwej grypy ptaków. Zgodnie z dokumentem, strefą objętą zakażeniem zostały objęte Kraków oraz 35 miejscowości z powiatów krakowskiego i wielickiego, m.in. Kryspinów, Zielonki, Libertów, Skawina, Wrząsowice, Modlniczka, Zabierzów, Bibice i część Wieliczki.

Jak poinformowała Beata Dziedzic z biura prasowego wojewody, na razie potwierdzono jeden przypadek ptasiej grypy. Wprowadzone ograniczenia mają zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa.

Nowe zasady dla hodowców i mieszkańców

Rozporządzenie wojewody nakłada na hodowców obowiązek izolacji drobiu oraz zabezpieczenia go przed kontaktem z dzikimi ptakami. Wprowadzono także obowiązek dezynfekcji, zabezpieczania wody i paszy oraz monitorowania i zgłaszania przypadków padłych ptaków.

Krakowski urząd miasta przekazał apel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz służb sanitarnych o zachowanie ostrożności w związku z wykryciem wirusa HPAI u dzikich ptaków.

Władze miasta opublikowały zasady dotyczące bezpieczeństwa w miejscach występowania dzikich ptaków oraz bezpieczeństwa żywności. Zaleca się unikanie miejsc, gdzie gromadzą się ptaki, niekarmienie i niedotykanie dzikiego ptactwa, a także poddawanie mięsa drobiowego obróbce termicznej w temperaturze co najmniej 70 st. C. Podkreślono również konieczność zachowania higieny podczas przygotowywania posiłków z drobiu.

W przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych po kontakcie z ptakami, zaleca się niezwłoczną konsultację lekarską.