Francuskie służby wykryły szeroko zakrojoną operację dezinformacyjną powiązaną z Rosją. Jej celem było rozpowszechnienie fałszywych informacji, jakoby prezydent Emmanuel Macron był zamieszany w aferę Jeffreya Epsteina. Kampania dezinformacyjna, nazwana "Matrioszka", miała na celu podważenie wiarygodności francuskiego przywódcy i destabilizację sytuacji politycznej w kraju.

/ Shutterstock

Francuskie służby ujawniły operację dezinformacyjną powiązaną z rosyjską siatką propagandową Storm-1516.

Celem akcji było fałszywe powiązanie Emmanuela Macrona z aferą Jeffreya Epsteina.

Dezinformacja była rozpowszechniana przez fałszywe strony internetowe i media społecznościowe.

Francuskie służby Viginum, zajmujące się zwalczaniem zagranicznych ingerencji informatycznych, wykryły operację dezinformacyjną wymierzoną w prezydenta Emmanuela Macrona. Według ustaleń za akcją stoi rosyjska sieć propagandowa Storm-1516, która już wcześniej prowadziła podobne działania przeciwko zachodnim politykom.

Fałszywe strony i zmanipulowane treści

Dezinformacja rozpoczęła się od publikacji artykułu na stronie podszywającej się pod znany francuski portal informacyjny. W tekście sugerowano, że Macron był zamieszany w aferę amerykańskiego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Następnie fałszywe informacje były rozpowszechniane w mediach społecznościowych, głównie na platformie X (dawniej Twitter).

Według francuskich służb za stworzeniem fałszywej strony stoi John Mark Dougan, były policjant z USA, który obecnie mieszka w Rosji. Dougan znany jest z zakładania fałszywych serwisów informacyjnych i współpracy z rosyjskimi propagandystami. Jego działania są powiązane z siecią Storm-1516, która regularnie atakuje zachodnich polityków i wykorzystuje bieżące wydarzenia do szerzenia dezinformacji.

Brak dowodów na powiązania Macrona z Epsteinem

W dokumentach amerykańskiego ministerstwa sprawiedliwości, opublikowanych pod koniec stycznia, nazwisko Emmanuela Macrona pojawia się ponad 200 razy. Jednak, jak podkreślają francuskie służby, nie ma żadnych dowodów na bezpośrednie kontakty prezydenta z Epsteinem. Wzmianki dotyczą jedynie rozmów innych osób na temat francuskiego przywódcy.

Rosyjska kampania dezinformacyjna, nazwana "Matrioszka", obejmowała skoordynowane działania na różnych platformach społecznościowych, takich jak X, Telegram i inne. Celem było podważenie zaufania do francuskich instytucji i destabilizacja polityczna kraju. Francuskie służby apelują o ostrożność i weryfikowanie informacji pojawiających się w internecie.