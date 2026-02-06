Czterech funkcjonariuszy policji z Tarnowskich Gór i Piekar Śląskich usłyszało zarzuty pobicia mężczyzny. Do zdarzenia doszło kilka dni temu, a sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód. Policjanci zostali zawieszeni i wszczęto wobec nich postępowania dyscyplinarne.

Czterech policjantów jest podejrzanych o pobicie mężczyzny w Tarnowskich Górach.

Funkcjonariusze zostali zatrzymani przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

Do incydentu doszło kilka dni temu w Tarnowskich Górach. Czterech policjantów - dwóch z Tarnowskich Gór i dwóch z Piekar Śląskich - zostało zatrzymanych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach potwierdziła, że funkcjonariuszom przedstawiono zarzuty pobicia z art. 158 Kodeksu karnego.

Jak informuje prokuratura, dwóch podejrzanych odmówiło składania wyjaśnień, jeden nie przyznał się do winy, a jeden przyznał się częściowo, umniejszając swój udział w zdarzeniu. Wobec wszystkich zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Motyw działania policjantów nie został ujawniony.

Policjanci zawieszeni, ruszyły postępowania dyscyplinarne

Komendanci obu jednostek - w Tarnowskich Górach i Piekarach Śląskich - natychmiast zawiesili podejrzanych funkcjonariuszy w pełnieniu obowiązków służbowych oraz wszczęli wobec nich postępowania dyscyplinarne. W komunikatach podkreślono, że w szeregach policji nie ma miejsca dla osób łamiących prawo.

W Tarnowskich Górach komendant podjął również czynności zmierzające do wydalenia funkcjonariuszy ze służby. Podobne kroki zapowiedziała komenda w Piekarach Śląskich, deklarując zdecydowane działania w zależności od wyników śledztwa.

Okoliczności zdarzenia

Według nieoficjalnych informacji do pobicia doszło, gdy policjanci byli po służbie. Sprawcy mieli być zamaskowani, a pokrzywdzony rozpoznał jednego z nich po głosie. Pokrzywdzony jest osobą znaną miejscowej policji. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód.